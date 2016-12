Primar urmărit de DNA, pentru fapte de corupţie

Primar urmărit de DNA, pentru fapte de corupție

Ştire online publicată Luni, 08 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul municipiului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, a declarat, azi, la ieșire din sediul DNA, că este nevinovat în legătură cu acuzațiile care i se aduc în dosarul privind suspiciuni de corupție la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA)."Problema este că dânșii pot să spună orice, eu pot să spun orice, nu? Așa că eu mă consider nevinovat și sunt liniștit. (...) Nu am purtat nicio discuție cu domnul Hrebenciuc. (...) Noi am făcut cerere ca să ni se prezinte probele și după aceea o să dăm declarații, deocamdată neștiind numai că sunt instigator. Oi fi instigator", a afirmat Ștefan, potrivit agerpres.ro.Potrivit unor surse judiciare, procurorii i-au comunicat că s-a început urmărirea penală pe numele său.