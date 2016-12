Primar constănţean la DNA

Primar constănțean la DNA

Edilul șef al comunei Mihail Kogălniceanu, Valer Iosif Mureșan, și consilierii locali din mandatul 2004 - 2008 s-au prezentat, ieri, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Constanța, ei fiind citați într-un dosar privind retrocedarea unui teren. Reclamanta, o localnică pe nume Elena Mitrofan, a sesizat organele de anchetă încă din 2008, semnalând faptul că deși are o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru a fi pusă în posesia unui teren de 2.900 de metri pătrați, reprezentanții Primăriei Mihail Kogălniceanu au refuzat să-i restituie spațiul pe care îl solicita. Astfel, magistrații au dispus ca membrii Comisiei Locale de aplicare a Legii 18/1991 să întocmească documentația fie pentru restituirea terenului pe vechiul amplasament, fie pe un alt spațiu, dar la o valoare echivalentă. Localnica i-a sesizat pe procurori că nu a primit, însă, un răspuns favorabil din partea autorităților locale; femeia susține că la scurt timp după emiterea hotărârii de judecată, Consiliul Local Mihail Kogălniceanu a dispus vânzarea terenului intravilan asupra căruia femeia susținea că are drept de proprietate, situat în comună, pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 10. În schimb, femeia reclamă că i s-a oferit un teren în extravilan, la o valoare mult mai mică decât ceea ce i se cuvenea, conform legii. „Am respectat legea!“Pe de altă parte, primarul Valer Iosif Mureșan consideră că nu a încălcat în niciun fel prevederile legale atunci când a trecut terenul respectiv din domeniul public în cel privat șil-a pus în vânzare și că întreaga operațiune s-a petrecut înainte de emiterea hotărârii judecătorești. „Nu se specifica nicăieri în hotărârea judecătorească că terenul trebuia să fie neapărat în intravilan sau în extravilan. Reclamanta a dorit să fie pusă în posesie pe un teren care era deja înstrăinat unei firme. Iar de patru ani ne poartă pe la parchet și instanță. Inițial dosarul a fost la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, dar a fost preluat de cei de la DNA”, a afirmat edilul-șef.În cursul zilei de ieri, atât primarul, cât și consilierii locali din fostul mandat au fost chemați pentru a fi înștiințați că urmează să fie efectuate noi expertize. „Va fi realizată o nouă expertiză tehnică și imobiliară, căci noi am contestat-o pe prima”, a explicat primarul.