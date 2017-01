Prima zi din an în Irak, văzută prin ochii sărbătoriţilor cu nume de Vasile

Prima zi din an în Irak, văzută prin ochii sărbătoriților cu nume de Vasile

Ştire online publicată Marţi, 06 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Prima zi din an sosește de fiecare dată sub auspiciile sărbătorii Sfântului Vasile cel Mare. Pentru unii dintre militarii Batalionului 341 Infanterie „Rechinii Albi” aflați în teatrul de operații din Irak și care poartă prenumele de Vasile, intrarea în noul an le-a oferit posibilitatea de a face o scurtă trecere în revistă a evenimentelor din anul care s-a încheiat, dar mai ales a ceea ce așteaptă de la noul an. Cu toții au scos în evidență o dorință, respectiv aceea ca la încheierea misiunii să ajungă cu bine la familii. Plutonier Vasile Giurcă: „Anul care tocmai s-a încheiat a însemnat o provocare, care a început prin a-mi manifesta dorința de a participa la o astfel de misiune, dezvoltată pe timpul pregătirii și continuată, aici, în teatrul de operații. Pot să spun cu toată convingerea că a fost un an în care așteptările mi-au fost împlinite. Pentru anul care tocmai a sosit îmi doresc să fiu mai înțelept, să am parte de sănătate și să trăiesc mai multe clipe de bucurie alături de familie”. Caporal Vasile Răghiga: „Pentru mine este a doua oară când îmi sărbătoresc ziua onomastică într-un teatru de operații, prima dată a fost în Kosovo, acum, aici, în Irak. Anul 2008 a fost un an bun, care mi-a oferit posibilitatea de a participa la o nouă misiune în afara țării, dar cel mai deose-bit a fost momentul de bucurie pe care l-am trăit când am fost prezent la serbarea de sfârșit de an școlar a băie-țelului meu, care a luat premiul întâi. Pentru 2009, îmi doresc să am posi-bilitatea să stau cât mai mult cu familia și să îmi duc premiantul la pescuit”. Caporal Vasile Alexa: „A fost un an în care am avut două priorități: prima - amenajarea casei, și nu a fost deloc ușor, deoarece a fost foarte mult de muncit la ea; a doua, pregătirea și participarea la această misiune. Îmi aduc aminte cu plăcere de momentul în care am fost cu cei doi băieți ai mei la meciul de fotbal Farul - Steaua. Puștii au fost foarte încântați, le sunt dator cu o promisiune pe care am făcut-o la încheierea meciului: că vom merge din nou la stadion. Când voi ajunge acasă mai am de respectat două promisiuni, aceea de a-i cumpăra celui mare un ATV, iar mezinului un calculator. Sper să și pot să le îndeplinesc”. Plutonier adjutant Vasile Lazăr: „Pregătirea pentru misiune, urmată de participare la ea, aici, în Irak, mi-au ocupat aproape tot timpul din anul care a trecut. Singurul regret pe care îl încerc este acela că nu am fost alături de băiatul meu pe 25 octombrie, când și-a sărbătorit majoratul. Îmi doresc să ajung sănătos acasă ca să fiu alături de el la examenul de bacalaureat și la cel de admitere la Academie. Va fi un an plin de emoții pentru mine. Astăzi, cu ocazia Sfântului Vasile, am vorbit cu flăcăul meu la telefon și i-am urat «La Mulți Ani!» cu ocazia onomasticii lui“. Sergent Vasile Badea: „Fiind absolvent al promoției 2007, pe filieră indirectă, anul 2008 a însemnat pentru mine probarea statutului de subofițer pe timpul participării la o misiune într-un teatru de operații. Totodată, a însemnat și acceptarea unei situați mai puțin plăcute, despărțirea de familie. Sunt de loc din Buzău, iar la repartiție am ajuns la Batalionul 341 Infanterie de la Topraisar. Sper ca în acest an să îmi întemeiez o familie și să pot să ajung cu serviciul, acasă, la Buzău”. Caporal Vasile Moloman: „Un an foarte bun în care am rezolvat foarte multe probleme, și una dintre ele a fost aceea că am putut să îmi ajut mama, care a avut nevoie de sprijin. Fiind legitimat la o echipă de fotbal, care joacă în județeană, am avut șansa să particip la un meci de fotbal care, pentru mine, a fost de vis. Când am să ajung acasă am să fac un tur al României cu familia, pe timpul acestuia am să le povestesc cât de frumoasă este țara noastră, mai ales atunci când te afli la 2.350 de km distanță de ea”. Fruntaș Vasile Cosma: „O schimbare în bine. Participarea la această misiune m-a făcut să văd lucrurile altfel decât cum le știam. Totodată, în anul care s-a încheiat a fost și primul contact pe care l-am avut cu străinătatea. În 2009, sper ca să mi se îndeplinească un vis, acela de a-mi construi o casă”. (Material trimis redacției de maiorul George Pătrașcu, ofițerul de relații publice al Batalionului 341 Infanterie „Rechinii Albi”)