Prima reacţie a medicului din prima ambulanţă care a ajuns la Gyuri Pascu

Prima reacție a medicului din prima ambulanță care a ajuns la Gyuri Pascu

Ştire online publicată Marţi, 11 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Medicul care a ajuns cu prima ambulanță acasă la Ioan Gyuri Pascu chiar în noaptea morții artistului a făcut primele declarații. Doctorița de pe ambulanță a decis să povestească ce s-a întâmplat în noaptea tragediei și spune că nu își reproșează nimic.Ba mai mult, ar proceda la fel și acum, transmite România TV."Am înțeles că iar este un atac de panică, pe care îl făcea de o perioadă lungă de timp. Starea sa era bună. Avea puțină anxietate față de prezența mea ca medic. Mi-a spus toate acuzele pe care le-a avut, nu s-a simțit rău nici când am plecat, chiar l-am lăsat într-o stare mai bună. I-am luat partea de tensiune, constantele, care erau bune, foarte bune. Avea un puls de 74, care era foarte bun".Nu am întrebat dacă are probleme cardiace"Nu am întrebat pentru că pacienții îmi spun exact ce vor și cât vor. Nu regret că nu i-am făcut un EKG. Și în ziua de azi la fel aș face. Am respectat toate procedurile pe care le fac de ani de zile și nu am avut nicio abatere. Nu regret nimic. Am conștiința curată că am făcut ce credeam atunci și cred și acum".