Prima maşină cu motor şi mai multe vedete, aduse de Ţiriac Auto la Maritimo

Prima mașină cu motor și mai multe vedete, aduse de Țiriac Auto la Maritimo

Țiriac Auto este prezent la Salonul Auto Maritimo. Cu un spațiu de expunere de 1.000 mp, compania prezintă publicului cele mai reprezentative modele ale mărcilor din portofoliul Țiriac Auto: Mercedes-Benz, Ford și Hyundai. Cei care încă nu au avut ocazia să vadă noile Clase Mercedes-Benz lansate în decursul anului 2014, Clasa C, GLA sau Clasa V, vor putea să le vizioneze în zona dedicată Mercedes-Benz.În centrul standului, Țiriac Auto a pregătit o surpriză pentru cei care apreciază mașinile de epocă: vor putea admira îndeaproape o replică a celebrului Motorwagen, patentat de Karl Benz în 1886, fiind primul automobil dotat cu motor cu ardere internă și realizat în producție de serie.În zona dedicată mărcii Hyundai, participanții vor putea vedea noul Grand Santa Fe, dar și varianta facelift a modelului Elantra, lansată în vara acestui an. Hyundai Elantra Facelift dispune de caracteristici și dotări care se regăsesc la segmentele superioare. Elemente precum nivelul înalt de echipare, spațiul și funcționalitatea, design-ul elegant, dinamica echilibrată și bună antifonare a habitaclului impun o nouă direcție a valorilor Hyundai.În spațiul dedicat mărcii Ford, gama de modele și motorizări EcoBoost își așteaptă vizitatorii, iar în zona exterioară, va fi expus noul Transit.La standul Țiriac Auto, fiecare marcă are pregătit oferte speciale pentru vizitatorii salonului, valabile doar pe perioada desfășurării acestui eveniment, precum și acțiuni speciale cu artiștii autohtoni care conduc mașini din portofoliul Țiriac Auto. Astfel, vor încânta cu prezența lor Speak - astăzi, ora 17:00; Corina Bud - sâmbătă, ora 16:00 și Pavel Bartoș - duminică, ora 12:00.