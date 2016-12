Prim procurorul Florin Apostu, judecat pentru fapte de corupţie, lovit de… „iraţionalitate şi lipsă de logică“

Prim procurorul Florin Apostu, judecat pentru fapte de corupție, lovit de… „iraționalitate și lipsă de logică“

Fostul prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, Florin Nicușor Apostu, judecat de Curtea de Apel Constanța, în stare de arest preventiv, pentru numeroase fapte de corupție, s-a prezentat, ieri, în fața magistraților îmbrăcat la patru ace și cu temele făcute. În timpul audierii sale, Florin Apostu și-a consultat frecvent notițele, de multe ori citind din foile pe care și le-a scris cu grijă în spatele gratiilor. El a răspuns, punctual, cu privire la fiecare acuzație adusă, în cazul unora negând comiterea infracțiunilor, spunând că anchetatorii nu au la dosar suficiente probe din care să reiasă vinovăția sa, iar în altele… pur și simplu nu a putut explica, într-un mod rațional ori logic, comiterea faptelor. Apărarea sa cu privire la falsurile evidente făcute în anumite dosare s-a concentrat în jurul cuvântului „iraționalitate”. Acesta a fost, se pare, singurul argument adus vizavi de faptele comise! „Fără nicio explicație logică, am procedat la schimbarea declarațiilor“ Cu privire la fapta comisă la data de 5 august 2010, când este acuzat că, în calitatea pe care o avea, a primit de la ofițerul Tiberiu Narcis Popescu suma de 400 de euro și 1.500 de lei, Apostu a declarat că, după ce a soluționat dosarul pentru care s-ar fi „negociat”, cu rezoluția de neîncepere a urmăririi penale, nu a observat când Tiberiu Popescu i-a pus plicul cu cei 400 de euro în geantă. „Eu am descoperit suma de bani abia a doua zi, când am verificat geanta. De suma de 1.500 de lei nu am nicio cunoștință. Nu am primit-o! Asta a rezultat și din cercetări, și din confruntarea cu inculpatul Popescu, precum și din înregistrările ambientale” - a declarat Apostu. În ceea ce privește declarațiile unor persoane date într-un dosar penal, care au fost sustrase de prim-procurorul Apostu, pentru a fi înlocuite cu altele scrise de soții Cârstea, la indicațiile ofițerului Popescu, antedatate și ștampilate de însuși prim-procurorul de atunci Apostu, acesta a declarat, ieri, magistraților constănțeni: „Fără nicio explicație logică am procedat la schimbarea declarațiilor. Acestea nu aveau cum să modifice starea de fapt ori încadrarea juridică. Iraționalitatea gestului meu este cu atât mai mare cu cât aveam mijloacele legale pentru a verifica cercetarea…” În acest dosar, Apostu mai este acuzat că, în calitate de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, a dispus într-un număr de 56 de dosare penale soluții de netrimitere în judecată în numele unor procurori din subordinea sa, fără ca aceștia să aibă cunoștință despre aceste aspecte. În unele cazuri, el a falsificat prin imitație semnăturile unor procurori iar în alte cazuri a aplicat semnătura sa în locul lor. În plus, Florin Nicușor Apostu a respins și plângerile formulate de părți împotriva soluțiilor dispuse tot de el în unele din aceste dosare. În vederea confiscării, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor sume de bani aparținând inculpaților Florin Nicușor Apostu, Tiberiu Narcis Popescu, Ilie Carabulea, Sebastian Dumitru Cârstea și Mihaela Izabela Cârstea.