Prim-procuror judecat la Constanţa, condamnat la cinci ani de puşcărie

Prim-procuror judecat la Constanța, condamnat la cinci ani de pușcărie

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au modificat în mare parte hotărârea emisă de judecătorii Curții de Apel Constanța în dosarul de corupție al fostului prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, Florin Nicușor Apostu, a ofițerului SRI Tiberiu Narcis Popescu, și a altor trei persoane judecate pentru fapte de corupție. În cazul lui Apostu, magistrații au majorat pedeapsa de la trei la cinci ani de închisoare, a lui Popescu de la un an și opt luni la doi ani și jumătate de închisoare, iar soților Mihaela Izabela Cârstea și Sebastian Dumitru Cârstea, care fuseseră condamnați la câte un an și două luni de închisoare cu suspendare condiționată, le-au fost transformate pedepsele în închisoare cu executare. Un alt complice, Ilie Carabulea, în loc de doi ani de închisoare cu suspendare condiționată, cât a primit la Constanța, va trebui să petreacă după gratii un an și șase luni, magistrații Înaltei Curți considerând că se impune, și în cazul lui, o pedeapsă mult mai aspră. Sentința este definitivă. Potrivit anchetatorilor, procurorul Apostu a fost trimis în judecată pentru opt infracțiuni de luare de mită, două infracțiuni de trafic de influență, instigare la infracțiunea de fals intelectual, două infracțiuni de reținere sau distrugere de înscrisuri și pentru favorizarea infractorului, iar ofițerul SRI Tiberiu Popescu, pentru trei infracțiuni de dare de mită, complicitate la infracțiunea de reținere sau distrugere de înscrisuri și complicitate la infracțiunea de favorizare a infractorului. Cei doi, ajutați fiind de Mihaela Izabela Cârstea, Sebastian Dumitru Cârstea, Ilie Carabulea și Nicolae Boța, sunt acuzați că ar fi încălcat legea în numeroase rânduri, mușamalizând sau făcând dosare penale în vederea obținerii de favoruri ori diverse sume de bani.