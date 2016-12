„Prietenul la volan se cunoaşte!”

Campanie a Poliției Rutiere:

„Prietenul la volan se cunoaște!”

Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția Rutieră și un producător de bere din România, demarează, în acest week-end, mai precis în seara zilei de sâmbătă, 17 noiembrie, o campanie de informare și conștientizare a riscurilor la care se expun tinerii șoferi care conduc sub influența alcoolului.Potrivit reprezentanților Inspectoratului General al Poliției Române, campania „Prietenul la volan se cunoaște!” dorește să creeze o comunitate a tinerilor responsabili care au adoptat comportamente adecvate atunci când e vorba de consumul de alcool. Astfel, Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române va organiza acțiuni în trafic prin care șoferii surprinși de filtrele Poliției, cu alcoolemie zero testată la etilotest, vor primi premii. De asemenea, în cluburi, baruri și restaurante vor fi organizate acțiuni de recompensare a acelor tineri care nu consumă alcool, prietenii care se „sacrifică” în acea seară pentru a-și duce ulterior grupul de prieteni în siguranță acasă. Prima acțiune de acest fel va avea loc sâmbătă, 17 noiembrie. Șoferii opriți de polițiști, care au alături minim doi prieteni și care dovedesc la etilotest că nu au consumat băuturi alcoolice, vor fi recompensați cu produse fără alcool. Comisarul șef de poliție, Lucian Diniță, șeful Direcției Poliției Rutiere, a declarat următoarele: „Conducerea autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice reprezintă un factor agravant atunci când este vorba de producerea accidentelor grave de circulație, multe dintre acestea soldându-se, din păcate, cu pierderi de vieți omenești. În acest context, considerăm că o abordare pozitivă, care să ofere exemple participanților la trafic, poate genera o scădere a numărului de persoane care se urcă la volan deși au consumat alcool”. Pe de altă parte, Ileana Dumitru, director juridic și relații publice al companiei producătoare de bere, spune: „Se știe că una dintre cele mai eficiente metode de învățare este prin exemple pozitive, prin copierea unor modele din familie sau cercul de prieteni. De aceea, campania «Prietenul la volan se cunoaște!» dorește să scoată la lumină exact aceste comportamente care pot furniza exemple pozitive pentru tineri. Vrem să îi descoperim și să îi celebrăm pe cei responsabili și atenți, pe tinerii care uneori renunță la o seară de distracție pentru a-și duce prietenii acasă în siguranță”.