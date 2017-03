Preţurile RCA EXPLODEAZĂ. Ce şoferi vor scoate mai mulţi bani din buzunar

Prețurile RCA EXPLODEAZĂ. Ce șoferi vor scoate mai mulți bani din buzunar

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Plafonarea prețului asigurărilor obligatorii auto va fi ridicată din luna mai, iar acest lucru va duce la explozia prețurilor RCA. Cei mai afectați vor fi tinerii sub 30 de ani și transportatorii, pentru care RCA va fi mai scumpă și cu 30 de procente, scrie romaniatv.netxxxPerioada în care românii au plătit asigurări auto mai avantajoase se apropie de sfârșit, informează România TV. Timp de șase luni, din noiembrie anul trecut, prețul RCA a fost plafonat.Prognozele transportatorilor arată că dacă un șofer tânăr cu vârsta de sub 25 ani are o mașină pentru a cărei asigurare plătește acum maximum 1.166 lei, după liberalizarea RCA costul poliței va trece de 1.515 lei.Avem vești proaste și pentru tinerii cu vârste între 25 și 30 de ani. Un tânăr care deține, de exemplu, o mașină cu motor de 1,8 litri și plătește cel mult 1.042 lei pe an pentru RCA, din luna mai riscă să scoată din buzunar peste 1.460 lei pe aceeași poliță.Tot cu 30% mai scumpe vor fi și asigurările pentru transportatori. În cazul unui vehicul de până în 7,49 tone, prețul RCA va urca de la 1.918 lei la aproape 2.500 lei.