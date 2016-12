Preţ mic, investiţie proastă? Ce ţepe dau samsarii de maşini

4

masini din Germania

Am condus in Germania. Singura parte buna e ca asfaltul e impecabil. In rest se merge in mare viteza. 180-200 km/h e ceva la ordinea zilei. De multe ori masinile sunt impinse pana la limitele superioare ale suportabilitatii tehnice. De obicei celui care vrea sa cumpere o masina la mana a doua adusa din Germania i se spune o poveste frumoasa, precum ca masina a apartinut unui pensionar care a tinut-o in garaj si care mergea de doua ori pe an de la Munchen la Stuttgart. Pe dracu'. Masina e varza

Răspuns la: masini la mana a doua

Adăugat de : vasi, 4 februarie 2015

Asa este. O masina care a fost cumparata de noua si rulata in Romania are alt statut. I se poate urmari istoricul, numarul de Km parcursi, etc. Una...