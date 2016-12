Presupuşii vinovaţi duc viaţă de huzur în Spania, iar victimele lor sunt „plimbate”, de ani buni, prin săli de tribunal

În procesul celor 24 de români sechestrați, în 2007, la o fermă agricolă din străinătate

Presupușii vinovați duc viață de huzur în Spania, iar victimele lor sunt „plimbate”, de ani buni, prin săli de tribunal

Ieri, magistrații de la Curtea de Apel Constanța l-au audiat pe unul dintre cei cinci inculpați acuzați că au traficat și sechestrat, în 2007, la o fermă agricolă din Spania, 24 de români. În 2008, procurorii din cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în lipsă, a lui Ionel Matei, Marian Cristea, Dănuț Cristea, Constantin Florin Curt și Vasile Curt, pentru inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat și săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane în vederea exploatării la muncă. Cei cinci au fost condamnați de magistrații de la Tribunalul Constanța la câte cinci ani de închisoare și obligați să plătească fiecărei părți vătămate câte 500 de euro. Principalii suspecți nu vor să vină la proces Ieri, în fața judecătorilor de la Curtea de Apel Constanța investiți să judece apelul declarat de inculpați a apărut doar unul dintre cei cinci acuzați, respectiv Ionel Matei, ceilalți patru arvunindu-și avocații să îi apere, prin care au transmis totodată instanței că ei își mențin declarațiile, că le e frică să revină în țară și că sunt nevoiți să muncească în Spania, pentru a-și întreține familiile. Ionel Matei a fost audiat, ieri, pe parcursul a câtorva ore. În declarația sa, el a fost ba de partea inculpaților, ba în tabăra părților vătămate. El a spus judecătorilor că nu ar fi auzit ca celor 24 să li se spună de către ceilalți inculpați că ar trebui să muncească șase luni doar pentru a-și plăti transportul și comisioanele de deplasare, care ar fi fost suportate de Marian Cristea, Dănuț Cristea, Constantin Florin Curt și Vasile Curt. „În ultimele patru zile (n.r. - de muncit la ferma din Spania), oamenii erau din ce în ce mai revoltați, din cauza hranei și a condițiilor de locuit. Ei au fost nevoiți să fugă, noaptea” - a declarat Ionel Matei. Inculpatul a mai spus: „a existat o înțelegere între mine și ceilalți patru inculpați, în sensul că dacă reușesc să strâng cât mai mulți oameni de la Constanța mie nu mi se vor mai cere bani”. El a justificat astfel faptul că era, pe de o parte, „protejatul” celorlalți patru inculpați. Inculpatul se dă… victimă În noaptea în care muncitorii români au fugit de la ferma în care au fost sechestrați și obligați să muncească fără vreun ban, Costel Curt și Marian Cristea l-au luat cu microbuzul și au plecat, împreună în căutarea oamenilor. I-au găsit într-o benzinărie, înarmați cu bâte și pietre. La fața locului venise deja și un echipaj de poliție spaniol. Oamenii legii i-au obligat pe inculpați să le restituie pașapoartele celor 24 de muncitori. „După plecarea muncitorilor, atât eu, cât și soția mea, am fost amenințați de frații Curt și de Marian Cristea că va trebui să restituim 1.200 de euro, altfel, atât eu, cât și familia mea, nu vom mai vedea România! (…) Eu și soția mea am lăsat în țară șapte copii, am muncit și nu ni s-au dat banii pe munca prestată. Ne-am întors în țară abia după ce am muncit încă trei zile, pentru care am primit 300 de euro, 200 de euro am dat pe transport, iar acasă am ajuns cu 40 de euro” - a mai spus inculpatul, vrând să convingă instanța de judecată că și el este victima celorlalți patru inculpați și că, de fapt, nu ar fi acționat împreună cu aceștia. Ionel Matei a relatat și un episod care demonstrează „tratamentul” aplicat de inculpați părților vătămate. „La un moment dat, pe rândul părții vătămate Stoica, rămăseseră doi pomi în care mai erau măsline. Marian Cristea i-a cerut bărbatului să termine de cules. Stoica i-a cerut însă să dea un telefon, dar Cristea i-a aplicat o lovitură, cu o nuia, peste picior” - a declarat inculpatul. El spune că a încercat să se revolte împotriva celorlalți patru inculpați. „La îndemnul soției mele, am încercat să protestez vizavi de condițiile de muncă, dar am fost amenințat că sunt sub observația lui Marian Cristea” - a mai spus Ionel Matei. Sătui de „Justiția asta“… Patru dintre părțile vătămate s-au aflat, ieri, în sala de judecată, și au început să vocifereze în fața judecătorilor și să spună că s-au săturat de „Justiția asta”, că ei nu se vor mai prezenta la nici un termen, că de trei ani tot sunt „plimbați”, dar cei vinovați nu sunt pedepsiți nici în ziua de azi. La termenul următor, din data de 19 octombrie, magistrații de la Curtea de Apel Constanța o vor audia pe soția lui Ionel Matei. Procurorii susțin că această grupare de crimă organizată a recrutat, în vederea exploatării prin muncă, 24 de cetățeni români de pe raza județelor Giurgiu și Constanța și a municipiului București, sub promisiunea oferirii unui loc de muncă bine remunerat în domeniul agriculturii, la cules de măsline, în Spania. Totodată, membrii grupării le mai promiteau asigurarea transportului, condiții decente de cazare și masă, precum și plata a 4 - 5 euro pentru fiecare lădiță de măsline. În Spania, oamenilor li s-au luat actele de identitate și au fost duși pe o plantație de măslini, unde au constatat că nu există locurile de cazare ce le fuseseră promise în țară, fiind nevoiți să-și improvizeze niște corturi din resturi de materiale de construcții și folii de celofan. Drept hrană li se serveau conserve expirate și mezeluri de la groapa de gunoi. Potrivit procurorilor, victimele care protestau erau deseori lovite și amenințate cu acte de violență, astfel că era menținută o permanentă stare de teroare, mai spun procurorii. Din cauza acestor condiții, profitând de neatenția supraveghetorilor, părțile vătămate au reușit să fugă și să ia legătura cu autoritățile române de la Consulatul României din Sevilla, cerând sprijin pentru a fi retrimiși în țară și a se lua măsurile legale împotriva celor responsabili pentru situația creată.