Presupuşii cămătari Aldea şi Ciuciuleacă rămân după gratii

Presupușii cămătari Aldea și Ciuciuleacă rămân după gratii

Ieri, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au judecat recursul declarat de cele trei persoane, în frunte cu Nicolae Aldea, fost colonel din Jandarmerie, împotriva deciziei Tribunalului prin care s-a hotărât arestarea lor pentru o perioadă de 29 de zile. Cei trei sunt acuzați că, prin cămătărie ori înșelăciune, au lăsat zeci de persoane în stradă, după ce le-au luat imobilele pe care le puseseră la bătaie în schimbul acordării cu titlu de împrumut a unor sume derizorii de bani.Nicolae Aldea, Mariana Ciuciuleacă și Valentina Stănculescu au refuzat să dea vreo declarație, ieri, în fața magistraților de la Curtea de Apel, lăsându-i pe avocați să pledeze în locul lor. Astfel, Ion Popescu, unul dintre avocații care apără interesele lui Nicolae Aldea, le-a spus judecătorilor că la dosar nu există indicii temeinice care să arate că acesta ar reprezenta un pericol pentru ordinea publică ori că ar fi vinovat de faptele de care este acuzat de procurorii DIICOT Constanța.„Persoanele care au luat bani cu împrumut atestă că actele le-au fost citite”, a spus Popescu. Mai mult, el a criticat modul în care anchetatorii au stabilit prejudiciul în această cauză. „Nu există niciun calcul din care să rezulte modalitatea prin care s-a ajuns la prejudiciul arătat de Parchet”, a completat avocatul.În ceea ce privește infracțiunea de șantaj, același apărător spune: „Nu poți să șantajezi pe cineva atunci când îl ameninți cu un «rău legal»!”, referindu-se la faptul că victimele din dosar erau amenințate cu executarea silită dacă nu înapoiază sumele pe care le împrumutaseră în perioada stipulată prin contract. „De aseme-nea, din documentele aflate la dosar nu rezultă niciun moment că incul-patul obliga pe cineva să ia împrumut cu camătă”, a mai susținut în fața instanței avocatul Ion Popescu.Din câte se pare, foarte multe dintre plângerile privind cămătăria erau dinainte de apariția legii ce incriminează o astfel de faptă, prin urmare, ei nu ar putea fi trași la răspundere pe baza acestei legi în mod retroactiv.În ceea ce o privește pe Valentina Stănculescu, angajată în funcția de director juridic la una dintre firmele lui Aldea, apărătorii au susținut că în cazul acesteia nici nu se poate pune problema de a face parte dintr-un grup organizat, așa cum susțin procurorii, în condițiile în care aceasta se afla în coflict cu Mariana Ciuciuleacă, pe numele căreia, anii trecuți, depusese chiar plângere penală pentru gestiune frauduloasă.De partea cealaltă, avocatul Marianei Ciuciuleacă a susținut că nu există o delimitare clară a faptelor comise pentru fiecare inculpat în parte și, la fel, Ciuciuleacă ar fi fost reclamată de Aldea, pentru delapidare, atunci când aceasta i-a fost angajată.„Prin urmare, între cei doi nu există o relație atât de strânsă”, a spus avocatul Adrian Avram. „Mai mult, toate actele sunt făcute înainte de apariția legii privind cămătăria, iar legea nu se poate aplica retroactiv”, a completat același apărător.Nicolae Aldea: „Sunt decis să mă retrag din toate firmele mele!“În ultimul cuvânt, Nicolae Aldea a spus că, în cazul punerii în libertate, se obligă să respecte toate condițiile impuse de instanță. „Sunt decis să mă retrag de la toate firmele mele, ca să elimin toate presupusele fapte. Nu am luat camătă! Nu vreau să dramatizez problema, dar menținerea mea în arest este similară cu condamnarea la moarte. Am diabet și am șanse mari să termin repede cu viața”, a spus Aldea.Mariana Ciuciuleacă a spus că nu se poate apăra și nu-și poate dovedi nevinovăția dacă este închisă, iar toate documentele privind activita-tea firmei sale au fost ridicate de anchetatori.După câteva ore de deliberări, magistrații Curții de Apel Constanța au decis respingerea recursurilor declarate de Nicolae Aldea și Mariana Ciuciuleacă, prin urmare au decis menținerea lor în arest, iar în ceea ce o privește pe Valentina Stănculescu, ei au hotărât înlocuirea arestului preventiv cu obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu.Acuzațiile aduseCei trei sunt acuzați că, alături de alte persoane, ar fi lăsat pe drumuri zeci de familii din Constanța, în urma unor fapte de cămătărie. Prejudiciul creat se ridică la peste două milioane de euro, iar averile strânse de membrii grupării sunt imense.Procurorii spun că, din 2006 și până în prezent, nu mai puțin de 50 de persoane au căzut în capcana lor. Din faptele ilegale, suspecții au adunat adevărate averi: 14 imobile, peste 100 de terenuri atât în intravilan, cât și în extravilan, un hotel, precum și alte bunuri și valori asupra cărora s-au instituit sechestre asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului creat.Acuzațiile aduse suspecților sunt de comitere a infracțiunilor de constituire / aderare la grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, șantaj și lipsire de libertate.