Preşedintele Universităţii "Andrei Şaguna", cercetat pentru şantaj. "Este vorba de o provocare"

Președintele Universității "Andrei Șaguna", cercetat pentru șantaj. "Este vorba de o provocare"

Potrivit oamenilor legii, la data de 28 iunie, o femeie de 44 de ani, din Năvodari, a sesizat polițiștii că președintele universității i-ar fi solicitat o sumă de bani pentru a putea susține un examen.Aurel Papari a fost reținut pentru 24 de ore și apoi prezentat instanței de judecată cu propunerea arestării preventive. Judecătorii au considerat că nu este necesară o astfel de măsură în acest caz și au dispus ca Aurel Papari să fie cercetat sub control judiciar pentru 30 de zile. Polițiștii constănțeni continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj.În replică, Universitatea „Andrei Șaguna” (UAȘ) respinge acuzațiile de șantaj care au fost aduse în mod public președintelui instituției, explicând că este vorba de o provocare. Potrivit reprezentanților universității, pentru a încuraja absolvenții Facultății de Psihologie în practicarea meseriei, acestora le sunt puse la dispoziție, prin contracte de închiriere, spații adecvate în care să poată desfășura activități de consiliere. Aceste spații se află vizavi de sediul universității și le sunt puse la dispoziție contra unei sume modice de 100 lei pe lună.„Una dintre absolventele care au încheiat contracte de acest fel, în același timp studentă la master la UAȘ, a văzut în această oportunitate, ce i-a fost oferită generos de universitate, un prilej de a face o speculație. Astfel, a subînchiriat, în mai multe ocazii, spațiul respectiv, unei firme, pentru cursuri (plătite) de formare, fapt ce încălca prevederile exprese ale contractului încheiat cu universitatea.De aceea, ca urmare a constatării acestor abateri, în luna mai, masteranda, recunoscând încălcarea contractului și prejudiciul adus, a acceptat să plătească suplimentar suma de 500 lei pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare de funcționare, în repetate rânduri, a spațiului, cu încălcarea, cu bună știință a condițiilor contractuale”, se arată în punctul de vedere al Universității „Andrei Șaguna”.