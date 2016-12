Preşedintele CJC Nicuşor Constantinescu, trimis în judecată

2

Sincere urari de bine si o vacanta cit mai lunga ptr. Porcul Vesnic Beat si ptr. Sorcova Drogata. De vreo 20 de ani. La Poarta Alba.

Acesti doi mafioti legionari i-au lovit pe constanteni cu nenumarate nenorociri, printre care pretul abject al apei este probabil cea mai mare nenorocire. Dar faptele lor de glorie au ajuns la sfirsit pt. ca urmeaza reversul medaliei. Judetul Constanta va scapa de aceste doua plăgi pt. ca ei vor putrezi in puscarie. Urmeaza sluga lor umila, perversa si fara scrupule, Zdreanță Scupra care, in nețărmuruta lui nesimtire a luat-o exact pe urmele Drogatului sau stapin si a dat, in numele lui ( !!!) , pachete de Paste. Nerusinatule, oare cu banii tai ai cumparat acele pachete ? Sa stii ca si aceasta fapta a ta intra in cateoria infractiunilor publice. Cind iti vei urma drumul glorios la Poarta Alba se va analiza si asta. Zdreanță Scupra a realizat triunghiul funest Scupra-Fane tiganu-Hanganu. Acest cartel al infractionalitatii este sustinut de politia somnoroasa si corupta din Ovidiu. E certitudine ca in Ovidiu vor avea loc alegeri anticipate. Orasul Ovidiu are nevoie de un om integru, care a dovedit ca pune drapelul patriei mai presus de interesele personale, care a dovedit ca lupta impotriva infractorilor de teapa lui Zdreanță Scupra, Fane tiganu, Hanganu ; un om care a dovedit ca are curajul sa lupte impotriva teroristilor judetului Constanta, Mazare si Constantinescu, un om care va face tot ce-i va sta in putinta pt. a se micsora pretul apei si care e dispus sa mearga pina la CEDO pt. rezolvarea acestei probleme.