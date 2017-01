Preşedintele ANAT Dobrogea confirmă că Sulfina Barbu e „proastă“

Președintele ANAT Dobrogea confirmă că Sulfina Barbu e „proastă“

Judecătoria Constanța a audiat doi martori propuși de primarul Radu Mazăre în procesul cu fostul ministru al Mediului, Sulfina Barbu. Instanța a stabilit un nou termen judecată pentru 28 septembrie, dată până la care avocatul Sulfinei Barbu va depune la dosar mai multe documente în susținerea acțiunii intentate. Martora Corina Martin este președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism regiunea Sud - Est și a relatat instanței de jude-cată despre efectele dezastruoase asupra turismului ale ordonanței 19 impuse de Ministrul Mediului, Sulfina Barbu, emisă ulterior legii din iunie 2006. „În esență, legea impunea obligativitatea organizării de licitații în vederea atribuirii unor porțiuni de 5-7 ha către operatorii de plajă. Ea a fost impusă în mijlocul sezonului 2006.Toți hotelierii au fost puternic dezavantajați de aceste dispoziții legale, fiind în imposibilitatea licitării unor astfel de suprafețe. De asemenea, hotelierii s-au aflat în imposibilitatea de a onora contractele încheiate, iar agențiile de turism au fost prejudiciate, având de plătit despăgubiri,“ a precizat Corina Martin. În încheierea declarației, Corina Martin a afirmat că declarațiile primarului Mazăre : «Ministra Mediului este o proastă»,« Sulfina Barbu n-a verificat documentele și e o proastă», «Sulfina Barbu minte o țară întreagă» nu au fost gratuite. Cea de doua martoră, Ramona Dospinescu, directorul Direcției Patrimoniu, din Primăria Constanța, a precizat că știe că Sulfina Barbu a susținut că Primăria Constanța ar fi înstrăinat un teren din zona Cazino și că afirmația nu era reală la momentul respectiv. Reamintim că Sulfina Barbu l-a dat în judecată pe primarul Constanței, Radu Ștefan Mazăre, după ce, într-o conferință de presă, a afirmat că este proastă. Afirmațiile au fost publicate a doua zi în mai multe ziare locale și centrale. Sulfina Barbu le cere magistraților să-l oblige pe Radu Mazăre să publice în ziarul local „Telegraf“ și în „Evenimentul Zilei“ hotărârea sub titlu „Anunț Juridic“, sub sancțiunea acordării de daune cominatorii 5.000 RON pe zi pentru fiecare zi de întârziere în publicarea deciziei instanței. Daunele se cer a fi calculate de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii. Afirmații jignitoare la adresa Sulfinei Barbu În cererea de chemare în judecată, Sulfina Barbu face mai multe precizări: „Într-o conferință de presă susținută pe 6 iulie 2006, la Constanța, Radu Ștefan Mazăre a formulat o serie de afirmații jignitoare la adresa mea, jigniri care s-au adus la cunoștința opiniei publice prin intermediul presei, ziare care redau pe prima pagină cu titluri mari afirmația lui Mazăre după cum urmează: «Ministra Mediului este o proastă»,« Sulfina Barbu n-a verificat documentele și e o proastă», «Sulfina Barbu minte o țară întreagă».“ De asemenea se mai precizează că declarațiile au venit pe fondul încercărilor primarului Radu Mazăre de a explica opiniei publice condițiile în care s-a realizat transferul unor suprafețe de plajă din domeniul public în domeniul privat al Primăriei Constanța. „Reacția lui Radu Mazăre este vădit disproporționată în raport cu nevoia de a explica opiniei publice statutul terenului și reflectă nu numai lipsa unor norme de bun simț, ci lipsa argumentelor legale, fapt pentru care a întreprins o serie de măsuri administrative care sunt astăzi analizate de DNA, trecând în domeniul insultei, a jignirilor, a atacurilor la persoană, atât menită să convingă opinia publică de nevinovăția sa“, se mai precizează în cererea adresată instanței. Campanie publicitară pusă minuțios la cale de Mazăre „Criticile lui Radu Mazăre privind distrugerea turismului de către mine, oprirea unor investiții pe litoralul românesc, cât și alte ilegalități comise în calitatea mea de Ministrul al Mediului fac parte dintr-un amplu scenariu al unei campanii publicitare pusă minuțios la cale de Mazăre, atât prin o parte a presei locale aservită acestuia, cât și prin televiziunea locală ce îi susține campania, dar și prin conferințe de presă organizate ad-hoc în vederea formării unui climat fals, în care Ministrul Mediului decide cu privire la activitatea ministerului de resort, cu interesul final de a-mi afecta credibilitatea și imaginea publică a cabinetului Tăriceanu”, a mai afirmat Sulfina Barbu. Sulfina Barbu mai spune în acțiune că Mazăre este interesat să arate opiniei publice că este ea un ministru nedocumentat, neinstruit, nepregătit, care ia decizii ce periclitează interesele locale în detrimentul celorlalți, în care primarul apare ca o victimă a acțiunilor Ministrului Mediului. În opinia ei, modalitățile de exprimare sunt inacceptabile, constituind adevărate jigniri, atacuri la demnitate și imagine ca om și ministru, menit să o supună oprobriului public, subalternilor, constituindu-se într-un prejudiciu moral considerabil, o atingere adusă drepturilor persoanele. 