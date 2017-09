Premierul, vizită fulger la MApN

Mihai Tudose face o vizită fulger la MApN, anunță Digi24.Interimar este Marcel Ciolacu, după ce Adrian Țuțuianu și-a depus demisia din fruntea Ministerului Apărării. Țuțuianu a declarat că a decis să recurgă la demisie după ce a făcut greșela de a nu comunica public eficient și de nu îl informa pe premier de problema plății drepturilor salariale pentru militari. Potrivit unui comunicat al MApN, militarii nu își vor primi toate drepturile salariale la data de 15 septembrie, ci eșalonat. Și președintele Klaus Iohannis s-a interesat de criza salariilor.Întrebat ce l-a determinat să demisioneze, Adrian Țuțuianu a spus, la Realitatea Tv: "Am constatat o proastă comunicare de la Ministerul Apararii către opinia publica, și am facut greseala de a nu îi comunica premierului această chestiune, am decis să îmi depun demisia. Am avut o întâlnire cu premierul și cu ministrul de Finanțe".Acesta a mai spus că drepturile salariale vor fi plătite pe data de 15, iar norma de hrană, în cursul acestei luni, iar întârzierea anunțată a fost doar o chestiune tehnică, de transfer dintr-o parte în alta a bugetului MApN, existând însă banii necesari pentru drepturile salariale ale salariaților ministerului, conform prevederilor legale:”Există bani pentru că execuția bugetară este 72,71%. Ministerul de Finanțe a colectat toate propunerile de rectificare și avem răspunsuri pozitive la toate solicitările noastre. Nu există niciun fel de întârziere. Pe 15 septembrie se plătescdrepturile salariale aferente lunii august. În aceeași lună se plătesc drepturile la hrană și alte drepturi care există potrivit legii”, a spus Țuțuianu.