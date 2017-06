Premieră! Dacia lansează Duster-ul cu cutie automată şi noua serie limitată Explorer

Premieră! Dacia lansează Duster-ul cu cutie automată și noua serie limitată Explorer

Vești bune pentru șoferi! Pentru prima dată, Dacia include în oferta modelului Duster o cutie de viteze automată EDC. În același timp, Dacia își extinde gama cu o nouă serie limitată transversală, Explorer, care va fi disponibilă pe modelele Sandero, Logan MCV, Dokker, Lodgy și Duster.Disponibilă pe motorizarea 1.5 dCI 109 CP asociată cu sistemul Stop & Start, noua cutie de viteze automată EDC (Efficient Dual Clutch) cu dublu ambreiaj și 6 trepte reprezintă o adevărată revoluție față de cutiile automate tradiționale. Astfel, transmisia EDC îmbină robustețea și costurile reduse de utilizare specifice unei cutii manuale cu reactivitatea și caracterul practic al unei cutii automate.Tehnologia utilizată garantează o bună reactivitate, acționând alternativ sistemele de ambreiaj corespunzătoare treptelor pare și impare. Datorită intervalului scurt de acționare a ambreiajului, cuplul este transmis fără întrerupere, ceea ce asigură o schimbare a vitezelor excelentă și un confort deosebit pentru șofer.Funcția de demaraj specific (crawling) asigură un plus de confort în traficul aglomerat și facilitează manevrele delicate precum parcarea.Totodată, optimizarea algoritmului de schimbare a vitezelor garantează prestații excelente în toate regimurile de turații ale motorului, oferind un consum redus și un nivel scăzut al emisiilor de CO2. În plus, costurile de utilizare sunt comparabile cu cele ale unei cutii manuale.Gama Dacia se extinde în această primăvară cu o nouă serie limitată transversală, intitulată „Explorer”. La exterior, gama Explorer se remarcă prin noile nuanțe propuse: Gris Islande și Orange Ocre (aceasta din urmă disponibilă doar pe modelul Sandero), dar și prin jantele specifice, de 16".Interiorul beneficiază, la rândul său, de o serie de elemente menite să dea un plus de personalitate noii serii limitate. Clienții vor remarca, fără îndoială, conturul în culoarea cuprului al consolei centrale și al aeratoarelor, dar și tapițeria specifică și noile covorașe din material textil. Toate modelele Explorer dispun de sistemul Media Nav cu ecran de 7".Atât modelul Duster 4x2 EDC, cât și noua serie limitată Explorer pot fi comandate în întreaga rețea Dacia începând de vineri, 5 mai. Prețurile noilor versiuni variază între 11.200 Euro (TVA inclus) pentru modelul Sandero Explorer echipat cu motorul 0.9 TCe de 90 CP și 15.450 Euro (TVA inclus) pentru modelul Lodgy Explorer 1.5 dCI 109 CP.În cazul gamei Duster, noua versiune Laureate 4x2 EDC 1.5 dCI 109 CP este disponibilă la un preț de 16.550 Euro, cu numai 1.300 Euro mai mult decât modelul Laureate corespunzător echipat cu cutie de viteze manuală. Versiunea Duster 4x2 Explorer echipată cu transmisia EDC poate fi comandată la un preț de 17.700 Euro (TVA inclus).