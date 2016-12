Pregătiri pentru parada de 1 Decembrie din Capitală. Pentru al doilea an consecutiv defilarea militarilor va avea loc în Piața Constituției

Duminică, 29 Noiembrie 2015

Pregătirile pentru parada de 1 Decembrie din Capitală sunt pe ultima sută de metri, informează B1 TV.Este al doilea an în care defilarea militarilor nu va avea loc pe sub Arcul de Triumf, ci în Piața Consituției.Marți, vor defilează peste 2.600 de militari și specialiști cu 360 de mjloace tehnice ale ministerului Apărării Naționale, ale ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații,Serviciului de Pază și Protecție, Poliției Locale, Serviciului Tehnic de Comunicații Speciale sau ale Administrației Națioanale a Penitenciarelor.Militarilor români li se vor adăuga la parada de 1 Decembrie detașamente de militari din Bulgaria, Polonia, Republica Moldova și Turcia.De asemenea, în premieră, la parada din acest an vor defila veterani din teatrele de operațiuni din Afganistan și Irak.