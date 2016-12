Pregătiri de război? NATO pune la punct apărarea antirachetă

Luna acesta, SUA vor oferi un impuls de 9.000 de tone capacităților de apărare anti-rachetă ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). Odată cu sosirea USS Porter, a treia navă echipată cu sistem Aegis cu capacități de apărare antirachetă care va avea port de bază în Spania, SUA continuă să își îndeplinească angajamentul de a spori protecția aliaților europeni în fața amenințărilor venite din volatilul Orient Mijlociu. O a patra navă americană, USS Carney, va sosi în această toamnă.Alături de cele patru nave echipate cu sisteme Aegis cu capacități de apărare antirachetă, un sistem similar, terestru, cu capacități de detectare și interceptare („Aegis Ashore”) va deveni operațional până la sfârșitul anului la Deveselu. Aegis Ashore prezintă aceleași capacități de apărare antirachetă ca și sistemele Aegis maritime, fiind însă un sistem fix, terestru. Combinația de nave dotate cu sisteme Aegis, sisteme terestre Aegis și îmbunătățiri ale sistemului de interceptare și armament vor crește capacitatea NATO de a proteja populațiile, teritoriile și forțele țărilor europene membre de circa zece ori față de Capacitatea Interimară de Apărare Antirachetă, anunțată de Alianță la întâlnirea la nivel înalt de la Chicago, din 2012. Apărarea antirachetă a NATO este un efort complex, integrat, iar SUA s-au angajat să-și îndeplinească obligația alături de mulți alți aliați. NATO a luat hotărârea inițială de a crea o misiune de apărare antirachetă la Summit-ul NATO de la Lisabona, din 2010. De atunci până în prezent, am continuat eforturile pe măsură ce aliații s-au oferit să găzduiască sau să contribuie la dezvoltarea capacităților militare ale NATO. Din 2013, SUA, Germania, Spania și Olanda au dislocat sisteme de apărare antirachetă Patriot în Turcia, sub comandă și control NATO. Spania găzduiește nave americane echipate cu sisteme de apărare antirachetă, în timp ce Turcia găzduiește un important radar terestru antirachetă. Germania găzduiește structura de comandă și control la Baza Aeriană de la Ramstein, utilizând software caracteristic apărării antirachetă, creat și instalat de NATO. Asemenea României, Polonia va găzdui un sistem Aegis Ashore, care va deveni operațional până în anul 2018. Olanda se află în plin proces de modernizare a fregatelor sale pentru a contribui cu patru radare maritime de avertizare timpurie. Danemarca s-a angajat să furnizeze un senzor maritim pentru sistemul de apărare antirachetă a NATO și mulți aliați participă la dezvoltarea capacităților antirachetă ale Alianței prin intermediul programului de apărare antirachetă dislocat în teatrul de operațiuni. Per total, aceste eforturi în domeniul apărării antirachetă reprezintă o dovadă excelentă a angajamentului NATO de a disloca capacități moderne, de înalt nivel tehnologic.Asemenea navelor USS Cook și USS Ross, USS Porter este un distrugător extrem de specializat multi-rol, dotat atât cu senzori și capacități de interceptare antirachetă, cât și cu capacități standard de atac terestru, antisubmarin și de apărare antiaeriană. Radarul Aegis al USS Porter monitorizează spațiul aerian, terestru și maritim pentru a detecta, intercepta și distruge amenințările la adresa aliaților NATO. Pe lângă misiunea sa de apărare antirachetă, nava USS Porter va constitui un atu în misiunile permanente ale NATO, participând la operațiuni de securitate maritimă și la antrenamente bilaterale și internaționale. Este important de menționat că sistemul de apărare antirachetă al NATO este pur defensiv, menit să intercepteze și să distrugă rachete balistice în faza de zbor, inclusiv focosul și orice alte arme de distrugere în masă ar putea transporta acestea. Rachetele de interceptare nu sunt dotate cu focos exploziv, bazându-se pe energia cinetică pentru a se ciocni cu și a distruge focoasele rachetelor balistice inamice.Sistemul de apărare antirachetă al NATO este proiectat să protejeze populațiile, teritoriile și forțelor țărilor europene membre NATO de amenințarea crescândă reprezentată de proliferarea rachetelor balistice din ce în ce mai letale și cu rază din ce în ce mai mare de acțiune. Peste 30 de țări dezvoltă rachete balistice din ce în ce mai sofisticate. Pentru a se apăra de această amenințare reală, NATO are nevoie de o apărare efectivă. Contracararea amenințării unor atacuri cu rachete balistice din exteriorul regiunii euro-atlantice este o provocare din ce în ce mai serioasă la adresa securității colective, căreia NATO îi va răspunde. Pentru a clarifica, sistemul de apărare antirachetă al NATO nu este îndreptat împotriva Rusiei și nu va submina în nici un fel capacitățile strategice de descurajare ale Rusiei.În septembrie 2014, la Summitul din Țara Galilor, liderii NATO au reafirmat importanța dezvoltării capacităților de care Alianța are nevoie pentru a răspunde noilor amenințări. Anul acesta, odată cu sosirea USS Porter, USS Carney și cu Aegis Ashore, NATO face un important pas înainte către asigurarea capacităților sale de apărare antirachetă. În plus, NATO demonstrează încă o dată capacitatea sa de adaptare la noi provocări, așa cum a făcut timp de peste 65 de ani.