Prăpăd în faţă la City Mall / A început sezonul CARACATIŢELOR în CONSTANŢA.

Dorel fara masina

In articol scrie cam asa: "Zeci de autoturisme au fost încălțate cu celebrele caracatițe galbene pentru că au fost parcate neregulamentar."Au luat amenda pt ca au incalcat legea . In nici un cod rutier de pana acum nu a existat vreo derogare in care sa se specifice ca daca nu iti amenajeaza primaria suficiente locuri de parcare poti sa-ti lasi masina in mijlocul intersectiei si sa incalci legea. Daca stii ca zona este aglomerata lasi masina acasa si ia taxiul, asta daca nu vrei sa vii cu transportul in comun alaturi de pensionari si asistati sociali.

Răspuns la: Ironic degeaba

Adăugat de : Spartacus, 2 aprilie

Da, Vic, primăria amenajează și asigură locurile de parcare pentru automobile. De asta există Serviciul Sistematizare Rutieră și Parcări...