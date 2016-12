Prăpăd ca-n vremea lui Noe, la Constanţa. Case distruse, oameni disperaţi

Prăpăd ca-n vremea lui Noe, la Constanța. Case distruse, oameni disperați

Gospodării distruse, străzi acoperite de ape, mașini blocate în mijlocul drumului și mulți oameni bătuți de soartă. În prag de iarnă, au rămas fără provizii și fără animale, iar casele le-au fost distruse de viitură. În această situație se află zeci de familii din Corbu și Luminița, după ce, luni noapte, s-au rupt norii.În jurul orei 21.30, apelurile au început să sune la 112 și au anunțat că pe Drumul Județean 226, ce leagă localitatea Năvodari de Corbu, peste 20 de mașini au rămas blocate din cauza furtunii și nu pot avansa. În scurt timp, peste 30 de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” s-au deplasat la locul nenorocirii cu opt autospeciale, o autospecială pentru Transport Victime Multiple, două ambulanțe SMURD, patru motopompe și o barcă pneumatică. Peste 40 de mașini au fost trase pe dreapta și o parte din oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Când lucrurile păreau să ia un curs normal, puțin după miezul nopții, o a doua viitură a lovit iar. Calea ferată s-a surpat, iar o mașină a ajuns fix sub ea.„La fața locului, s-au deplasat cu operativitate echipajele de pompieri care, sub comanda inspectorului șef, locotenent colonel Daniel Petrov, au reușit salvarea a 23 de persoane, printre care și un copil de aproximativ un an și opt luni, ocupanți ai autoturismelor.În cursul nopții trecute, pompierii con-stănțeni au mai reușit să salveze încă două persoane, una surprinsă de viitură, fiind recuperată cu accesoriile din dotare, iar cealaltă, după efectuarea căutărilor, a fost găsită izolată într-un spațiu de adăpostire de pe o plajă din localitatea Corbu”, a de-clarat plt. maj. Anca Chiriță.v v vPotrivit Administrației Naționale de Meteorologie, la Corbu, ploile au adus cantități de apă de 176 l/mp.În urma potopului, peste 40 de case au fost afectate, iar câteva dintre ele sunt nelocuibile.„O parte din probleme au fost remediate în timpul zilei. Împreună cu jandarmii, am scos apa din gospodării, beciuri, pivnițe etc. De asemenea, și Prefectura s-a implicat foarte mult și a ajutat la rezolvarea problemelor. Noi am pus la dispoziție un spațiu în Căminul Cultural pentru ca toți cei care au avut casele afectate să aibă unde să se adăpostească. De asemenea, le oferim și o masă caldă. Din fericire, nu a fost nicio victimă în urmă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Stanciu, viceprimarul comunei Corbu.