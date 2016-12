Praful de pe tobă. Ce păţesc infractorii condamnaţi la plata de despăgubiri

Praful de pe tobă. Ce pățesc infractorii condamnați la plata de despăgubiri

Constanța este un județ cu o infracționalitate crescută și zeci de indivizi ajung în spatele gratiilor pentru faptele comise. Mulți dintre ei sunt condamnați la pedepse cu închisoare sau suspendare, însă toți au de plătit daune morale, materiale și cheltuieli judiciare. La fiecare sentință dată instanța dispune o sumă pe care aceștia trebuie să o plătească, însă o parte din ei nu au niciun bun pe numele lor, astfel că banii sunt ceruți de pomană, deoarece nu pot fi recuperați în veci. În cazul în care suspectul primește amenda penală, dacă nu o execută, aceasta se poate transforma în zile de închisoare. „În cazul în care inculpatul este condamnat pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală sau ucidere din culpă în urma unui accident rutier, chiar dacă acesta nu are bani, daunele sunt plătite de către firma de asigurări sau Fondul de Protecție a Victimelor Străzii. În cazul celorlalte infracțiuni, dacă nu există în patrimoniul inculpatul nimic, nu există posibilitatea obligării lui în vreun fel. Singura posibilitate este în cazul reabilitării. El este obligat să facă dovada achitării, iar aici există singura posibilitate de control”, a declarat judecătorul Victor Văduva.Daune morale de 600.000 de euroUltimul caz înregistrat la Constanța este al tânărului de 22 de ani care a fost condamnat pentru triplul asasinat din cartierul constănțean Viile Noi. Alexandru Ștefan Stoica a fost condamnat, de prima instanță, la închisoare pe viață după ce și-a ucis bunica, mătușa și vărul. Magistrații Tribunalului Constanța au decis ca Stoica să plătească daune morale de peste 600.000 de euro și 2.400 de lei cheltuielile judiciare. În cazul tânărului, banii nu vor putea fi recuperați niciodată. Părțile civile vor rămâne cu durerea în suflet pentru pierderile suferite, iar statul cu o gaură la buget. În cazul pușcăriașilor care au dreptul să muncească în penitenciar, legea spune că Administrația Penitenciarelor poate opri maximum 50% din venitul realizat de inculpat prin muncă.Cheltuielile judiciare la capătul listeiÎn cazul în care inculpatul are bunuri pe numele lui cele care au prioritate sunt daunele morale, deoarece trebuie împăcată partea vătămată, iar ulterior cheltuielile judiciare. O altă problemă intervine și în cazul în care dosarul nu ajunge în instanță, iar victima își retrage plângerea. Un caz similar s-a petrecut în luna martie a acestui an. O tânără s-a prezentat la poliție și a reclamat că a fost violată. Polițiștii s-au mobilizat imediat pentru a face lumină în acest caz, în condițiile în care cel care era acuzat nega cu vehemență. După ce au reușit să strângă probe, anchetatorii sub coordonarea procurorului au obținut arestarea suspectului. Nu se știe din ce motive, victima și-a retras plângerea. În acel moment oamenii legii rămân cu mâinile legate, deoarece legislația prevede că acțiunea poate fi derulată doar la plângerea prealabilă. Victima a fost obligată la plata unor cheltuieli judiciare, o sumă infimă care nu acoperă nici pe de-o parte resursele autorităților consumate și nopțile pierdute ale polițiștilor și procurorilor care muncit la foc continuu.