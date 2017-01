POVESTIRI ÎNFIORĂTOARE DIN INFERN / „Am lăsat bogăţii, ca să murim de foame în Constanţa!“

3

deci:

Cand ii era doamnei bine, Constanta parea din lumea a treia, ca doar 20 de ani nu a mai dat pe aici. Paream din Congo, caci ea o ducea bine la sirieni, papa masline si se gandea cu scarba la trecut. Baticul de pe cap ma duce si cu gandul ca s-a lepadat si de crestinism, iar D-zeu, nu bate cu parul. Acum inteleg ca paradisul ei s-a destramat si mai mult de nevoie si resemnata s-a intors in Congo, Constanta ma scuzati, unde a constatat ca toti ceilalti si-au vazut de viata si saracia lor si acum nu o mai baga nimeni in seama. Acum cere ajutor celor pa care i-a desconsiderat 20 de ani, dar in tot acest timp, a ajutat si ea pe cineva din cei carora le cere ajutorul ? Sa ne intelegem. NOI, prostimea, cei lasati in urma, sa luptam cu sistemul, sa muncim in aceasta societate degradata, incercam s ane ajutam pe noi si familiile noastre sa supravietuim. Ca sa raman in continuare oaia neagra, ii recomand sa sa duca la biserica, sa-I ceara iertare lui Dumnezeu si sa nu mai spuna ce traieste o tragedie cu sederea aici si abia asteapta sa se intoarca. Aici are familia in siguranta, traiesc, au ce manca unde sta si traiesc ca restul congolezilor, constantenilor, ma scuzati din nou. Astept voturile de blam, macar spun direct in fata realitatea. Astept senin injuraturile.