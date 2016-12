Poveşti LACRIMOGENE şi PERICULOASE / Cum TE PĂCĂLESC ESCROCII, prin telefon

3

escrocii

Dan are dreptate. Nu poti suna daca nu ai informatii : cum o cheama , ce rude are si unde , are bani , ce telefon are , ce masina are ruda , unde lucreaza , in ce oras , etc. Deci escrocii sunt ... locali. Dar atentie : la scoaterea banilor trebuie sa prezinte carti de identitate , probabil false . Deci reteaua este intinsa.

Răspuns la: Escrocii din Mangalia

Adăugat de : Dan, 5 aprilie 2013

Pe dracu' din penitenciar! Indivizii si-au facut bine temele,au mai fost incercari in Mangalia! S-au asigurat ca stiu numele rudelor apropiate,daca...