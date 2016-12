Povestea unui poliţist răpus de droguri

Povestea unui polițist răpus de droguri

Cazul ex-polițistului Marius Ionuț Magda, care, în luna octombrie a anului trecut, a fost arestat după ce ar fi încercatsă violeze o elevă de 17 ani în Parcul Tăbăcăriei, a șocat cu siguranță pe toată lumea. Deși pare ciudat, fapta sa oribilă l-a salvat de la o moarte sigură! Ceea ce s-a întâmplat în viața lui Marius Ionuț Magda în ultimii ani face parte dintr-un coșmar pe care mama lui ni l-a descris cu lux de amănunte. Vă vom relata în continuare pașii mărunți, dar siguri care l-au transformat pe Marius Ionuț Magda dintr-un tânăr deosebit de inteligent și cu un viitor strălucitor în față într-unul depresiv, ratat, drogat și sinucigaș. Marius Ionuț Magda a fost un copil absolut normal și un elev silitor. Îi plăcea să citească foarte mult. A urmat cursurile Facultății de Drept, a făcut masteratul în Drept Naval, iar apoi a urmat Școala de Poliție de la Slatina. La data de 1 aprilie 2006, tânărul a fost angajat la Poliția Transporturi Constanța, Secția Judiciară. La data de 21 mai 2009, el și-a dat demisia din Poliție. De ce? Din luna septem-brie 2008, a început să aibă proble-me cu depresia. A fost la medic, care i-a prescris un tratament. Colegii au crezut că se droghează, iar unii dintre ei îl luau peste picior sau făceau mișto de el. Nu a su-portat batjocura, decizând, într-un final, să-și prezinte demisia. Dar ce i-ar fi provocat depresia aceasta? Mama lui Marius Magda spune că totul i s-ar fi tras din cauza problemelor din familie (tatăl său se îmbolnăvise grav, părinții lui aveau datorii mari). Pentru că le băteau creditorii la ușă, familia Magda a decis să vândă garsoniera în care stătea fiul lor, iar acesta să se mute cu ei… Femeia ne-a povestit că, de atunci, „Marius a ajuns înfiorător de trist…” Cum a început să se drogheze… După aceea, a urmat o altă încercare pentru fostul polițist.„Și-a vândut mașina pentru că o persoană i-a promis un loc de muncă în Anglia, numai că acest prieten l-a abandonat când a ajuns acolo…”, ne-a spus Zoița Magda. A încercat să se descurce singur. O lună de zile a făcut niște cursuri, iar apoi, trei luni, a lucrat ca bodyguard la un complex rezidențial, dar la negru. Autoritățile s-au sesizat și, la sfârșitul lui 2009, el s-a întors acasă. Până în momentul arestării nu și-a mai găsit un loc de muncă… La sfârșitul lunii februarie 2010, Magda a fost la cabinetul unui psihiatru, care i-a prescris un tratament cu Cymbalta și Abilify, medicamente psihotrope destul de puternice. La jumătatea lunii aprilie 2010, a avut prima tentativă de suicid. „Nu ieșea din casă de rușine. Era abătut în permanență…”, ne-a povestit mama lui Marius Magda cu lacrimi în ochi… „În luna iunie, a cunoscut o domnișoară. Cu ea a început să se drogheze. Am constatat asta după câteva luni… Au scos 3.000 de lei de pe cardul mamei fetei și își cumpărau etnobotanice. La început prizau, dar după aceea își băgau în venă”, mai spune femeia. Abia la jumătatea lunii septembrie, când mama fetei a venit și i-a spus de lipsa banilor de pe card, Zoița Magda a aflat tot! „Avea venele de la mâini ciur, trecuse la cele de la picioare“ „L-am luat în București, am vrut să-l internez la Obreja. Când am văzut că lângă spital erau magazine de vise, iar la poartă se vindea cocaină, chiar el mi-a spus: «Ia-mă, mamă, de aici, că mă fac dependent de cocaină!». Ideea de a merge la Palazu Mare a respins-o din start. Îmi spunea: «Mamă, am dus arestați la Palazu, nu mă duce»”, ne-a relatat Zoița Magda. Ulterior a aflat că se plângea unor vecini cu care copilărise, spunându-le: „Sunt un ratat! Mai bine să mor!” Conștient fiind de problemele sale, a încercat să se lase de droguri. „În sevraj a fost înfiorător! Avea trans-pirații, refuza mâncarea. Când era conștient, îmi spunea să nu-l las singur în casă și să nu las nimic la îndemâna lui (n.r. - bani, bijuterii), să îl leg de pat, să nu se mai ducă să-și cumpere droguri… Voia să lupte cu drogurile. Din iunie până în 25 octombrie, el și-a introdus doze foarte mari. El singur spunea: «Mamă, dacă era altul, murea!». 30 de kilograme a slăbit în lunilea alea. Avea venele de la mâini ciur, trecuse la cele de la picioare”, ne-a povestit femeia. Ce s-a întâmplat în ziua agresiunii? Ce s-a întâmplat însă în ziua nefastă de 25 octombrie? „Duminică, 24 octombrie, trebuia să plecăm la București, pentru că a doua zi îl operam pe soțul meu. Eu am plecat cu trenul împreună cu soțul meu, Marius trebuia să vină cu un autobuz. O vecină l-a urcat în autobuz și i-a dat 70 de lei, ca să aibă de drum. Numai că el a coborât după ce s-a pus în mișcare mașina și s-a dus glonț la un magazin de vise… De atunci, nu am mai știut nimic de el, până a doua zi, când am fost anunțați de cele întâmplate”, spune femeia. Abia după ce el și-a mai revenit și după ce a asistat la procesul ce a avut loc la Judecătoria Constanța, a ascultat toate părțile implicate, victimă, martori, procurori, Zoița Magda a refăcut traseul fiului ei din ziua de 25 octombrie, când a avut loc atacul asupra grupului de tineri, din Parcul Tăbăcărie. „La ora 14, el s-a dus pe malul lacului să se omoare. I-a abordat pe cei trei tineri de trei ori. Le-a cerut o țigară. Tot de atâtea ori le-a cerut scuze. Era desculț. Mormăia: «Mă sinucid, nu mă sinucid…». Băiatul care le însoțea pe cele două fete i-a spus: «Boschetarule! Drogatule! Du-te la muncă!». Marius atunci s-a înfuriat. Băiatul și una dintre fete au fugit, a rămas în urmă victima, pe care ar fi prins-o din spate, au căzut peste o groapă de deșeuri menajere, iar el a început să o lovească. La momentul arestării, el s-a opus. Polițiștii i-au rupt tricoul, iar pantalonii erau un pic lăsați pe șolduri, pentru că i-i prinsesem cu un ac de siguranță, pentru că o curea o putea folosi în scop suicidal. Când avea cătușele la mâini, singur și-a tras pantalonii jos de pe el. Se tăvălea pe jos, mânca din nisip și spunea: «De ce nu mă lăsați să mor?»”, ne-a povestit femeia. „Eu nu pot decât să-i mulțumesc băiatului ăluia că l-a provocat atunci, pentru că altfel, acum, îi făceam băiatului meu pomană de opt luni… Doar așa a fost salvat. Îmi cer scuze fetei agresate, pentru fapta sa copilul meu va trebui să răspundă, doar că eu sunt absolut convinsă că el nu a avut niciun moment intenția de a o viola… Era o legumă… De la medicamentele și drogurile pe care le lua el nu avea apetit sexual… Acest lucru îl poate confirma un medic de specialitate”. În luna iunie a acestui an, Ju-decătoria Constanța s-a pronunțat în dosarul lui Magda, decizând condamnarea acestuia la doi ani de închisoare cu executare și 8.000 de euro drept daune morale către victimă. „Clipele prin care a trecut în aceste luni au fost groaznice… Important e că nu mai ia droguri… Dar este depresiv. Mi-e teamă că, la un moment dat, ar putea să se spânzure în penitenciar…, a mai completat mama lui Marius Magda.