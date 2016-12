Povestea "singurului drum prioritar...înfundat" . Poliţistul Godină loveşte din nou

Povestea "singurului drum prioritar...înfundat" . Polițistul Godină lovește din nou

Ştire online publicată Miercuri, 13 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Polițistul Marian Godină, cel care distrează o țară întreagă cu poveștile lui, a postat pe pagina sa de Facebook o nouă întâmplare amuzantă, așa cum ne-a obișnuit:"Pe Dorel îl cunoaștem cu toții, e un personaj devenit stereotip. Este lucrătorul de la gaze care vrea să schimbe contorul și dărâmă blocul. Tot el asfaltează când plouă și o face cu atât de mult simț de răspundere încât nici liniile de tramvai nu-i stau în cale. Asfalt să fie. Dorel verifică butelia de gaz cu bricheta și provoacă incendii schimbând de unul singur instalația electrică. El nu are încredere în inginerii germani și aduce niște îmbunătățiri mașinii. Știe el mai bine. Când vrea să descarce, răstoarnă camionul cu totul. Tot lui, proiectele îi dau cu virgulă și instalează stâlpul în mijlocul drumului. În concluzie, unde muncește Dorel, rămân urme.Din păcate, deși îmi place să cred că lucrurile se vor schimba în curând, România este încă o țară în care Dorel poate ajunge om cu funcție. Om care trebuie să ia decizii de care depind apoi cetățeni mult mai pregătiți decât el și care au de suferit de pe urma gafelor lui.Mai grav e când un astfel de Dorel, dintr-o funcție de conducere, colaborează cu un alt Dorel și împreună ajung la o hotărâre marca Dorel la puterea a doua.Dintr-o astfel de colaborare, la Brașov s-a născut prima stradă din lume cu drum înfundat care are calitatea de drum cu prioritate. Brașovenii știu despre ce vorbesc, iar celorlalți vă explic.Este vorba de strada Dimineții. O stradă de aproximativ 100 de metri care face accesul în parcul auto al IPJ Brașov. Această stradă iese în strada Nicolae Titulescu, una destul de circulată, dar nu aglomerată. Ei bine, probabil după lungi studii, exerciții de masări ale tâmplelor, eventual ceva ședințe de meditație, cei doi Dorel au ajuns la concluzia că acea străduță trebuie să fie drum prioritar, așa că au fost instalate indicatoare în acest sens. Astfel, pe strada Nicolae Titulescu au fost montate indicatoare „Cedează trecerea“, iar la ieșirea de pe strada Dimineții (cea înfundată) a fost instalat indicatorul „Drum cu prioritate“.Am ajuns la muncă și am rămas mut când am văzut aberația asta. La fel erau și toți colegii mei. Pentru că șoferii nu se așteaptă ca atunci când merg cu mașina pe o stradă cât de cât mare, să le apară un indicator „Cedează trecerea“ la intersecția cu o străduță cu drum înfundat. Nimeni nu respecta indicatoarele, mai ales că erau proaspăt montate.Ingeniosul Dorel a găsit repede rezolvarea la acest caz complex al carierei sale și a dispus ca un agent de circulație să stea acolo, să oprească fiecare mașină în parte și să îi spună conducătorului auto:„Bună ziua, dorim să vă informăm că avem indicatoare noi în această intersecție, așa că vă rugăm să le respectați.“Vaaai! Minunată soluție! Dorel ăsta chiar are cap. E motivul pentru care nu-i plouă-n gât. Pentru că îți ia vreo 30 de secunde să-i zici fiecărui șofer poezia asta, după zece minute de la începerea „activității de informare“, strada era blocată și coloana de mașini nu se mai termina.Cetățenii brașoveni s-au inflamat, pe bună drep¬tate, și a fost inițiată o petiție pentru a resistematiza intersecția. Atunci a apărut și explicația lui Dorel pentru măsura luată. A argumentat că de pe acea străduță ies mașini de poliție care se grăbesc la intervenții.Dar atunci, de ce mai au girofar și sirene? Dorel a găsit o explicație și pentru asta și a motivat că nu toate mașinile de poliție sunt inscripționate și au girofar. Așa că măsura venea în ajutorul celor care merg grăbiți la intervenții, cu mașini neinscripționate, în civil.Bine, dar ce se fac ăia cu mașinile lor neinscripționate atunci când dau de primul semafor roșu? Sau de primul indicator „Cedează trecerea“? Pe baza logicii lui Dorel, eu aș propune ca toate semafoarele dinspre sediul Poliției să fie vopsite verde și toate străzile să fie cu prioritate. Dar ce se fac apoi la întoarcerea spre sediu? No, că i-am dat iar de gândit lui Dorel, dar sunt convins că va găsi ceva deștept.Important e, dragi brașoveni, să privim partea plină a paharului și să fim mândri că în orașul nostru, pe lângă strada Sforii care e cea de-a treia cea mai îngustă stradă din Europa, avem acum și strada Dimineții, singurul drum prioritar...înfundat.", a scris polițistul, pe Facebook.