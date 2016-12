Povestea poliţistului american "sub acoperire" şi "războiul" cu Marian Godină

Povestea polițistului american "sub acoperire" și "războiul" cu Marian Godină

Subiectul plecat de la o întâmplare povestită pe facebook de către un polițist american în România a luat o altă turnură. Robert Marius Stoica, polițist american de origine română a acuzat faptul că a fost făcut nesimțit de către o polițistă, în timpul vacanței sale în țară, după ce ar fi cerut să facă o poză cu aceasta. Într-o postare legată de acest subiect, Marian Godină a afirmat că cel mai probabil acesta ieșise la agățat. De asemenea, polițistul român a adus în atenție faptul că Robert Marius Stoica nu este atât de erou pe cât am putea crede.După ce o mare parte a presei a luat de bună povestea polițistului model Robert Stoica, din Statele Unite ale Americii, fiind scris și un articol în acest sens în luna iunie a acestui an semnat de același autor, la o cercetare puțin mai amănunțită se pare că cel care vrea să revoluționeze Poliția Română nu s-a putut adapta prea bine, fiind demis sau pus la dispoziție din mai multe locuri. Robert Marius Stoica are dosare în America pentru fals, încălcări ale legislației rutiere, trecere pe roșu, dar și pentru violență domestică, fiind emis un mandat de restricție pe numele său.„Oricine are un calculator cu internet poate face ce am făcut eu aseară și poate afla astfel că personajul nostru a avut prin America ceva dosare pentru fals, a fost obținut un ordin de restricție pe numele său, a trecut odată pe roșu etc. Se mai poate găsi un articol din presa americană în care se menționează că a fost angajat part-time ca "village police officer" un fel de voluntar cu contract și apoi concediat, după ce a fost implicat într-un scandal”, este o parte a mesajului postat de polițistul Marian Godină. Dat afară sau pus pe liber de peste totPotrivit unei surse, Robert Marius Stoica a lucrat pentru șeriful din Lawrence County în Ohio și în Jackson County. De asemenea, a lucrat și pentru Departamentul de Poliție din Cardington, tot în Ohio. Din toate locurile a fost demis sau pus la dispoziție pentru cercetări, în dosarele pe care le are pe rol.„Mai încet cu denigrarea că s-ar putea sa fiți dat în judecată și toți banii frumoși, ăia care i-ați primit de pe cartea aia scrisă de dumneavoastră pentru de adormit copiii, să fie donați Politiștilor Adevărați, care într- adevăr mănâncă și respiră munca de Poliție, care nu au nevoie de faimă și de alte interese”, a fost reacția lui Robert Stoica după postarea lui Marian Godină. “Am fost recrutat să lucrez sub acoperire”Întrebat cum comentează faptul că a fost demis din toate locurile în care a lucrat ca polițist, Robert Stoica a precizat pentru „Cuget Liber” faptul că a lucrat sub acoperire după ce ar fi fost demis și că are familia în SRI, fără a dori să-și dezvolte prea mult afirmațiile. De asemenea, acesta mai spune că a început Academia de Poliție în 1995, concomitent cu Colegiul de Criminalistică, începând să lucreze în Poliție la sfârșitul anului 1995.„În 1998 am fost recrutat să lucrez sub acoperie și trimis în mai multe agenții cu «probleme», unde a trebuit să mă dau bine pe lângă acei polițiști și să adun dovezi împotriva lor, polițiști care au furat timpul și nu lucrau, polițiști care prindeau drogații și le luau banii și drogurile, foloseau banii în interesul lor, iar drogurile se întorceau din nou pe piață, dispeceri care nu-și făceau serviciul, prin a refuza să trimită ajutor celor care aveau nevoie. Toate acestea și multe alte infracțiuni au dus la mulți răniți chiar și morți. Am descoperit multe activități ilegale în rândul polițiștilor.Sindicatul Național al Agenților de Poliție a fost cel care i-a lansat invitația lui Robert Marius Stoica să vină în România, pentru a-i învăța “meserie” pe polițiștii din țară. Mai mult, IPJ Brașov i-a urat mulțumiri speciale polițistului american pentru că a fost alături de agenți.„Sunt uimit de felul în care a fost primit în România, prezentat pe la toate inspectoratele de poliție din țară pe unde mulți polițiști români se pozau cu el mândri și mai ales de naivitatea unora care cred fără să facă un minim de verificări. Ba mai mult, încă ne este prezentat prin presă ca șerif american și el se bate cu pumnii în piept că va schimba Politia Română prin crearea unui sindicat. Ba chiar am văzut că se apucase să strângă semnături pentru a candida în Parlament”, se mai arată în postarea polițistului Marian Godină.