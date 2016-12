Povestea poliţiştilor constănţeni care au făcut furori în Japonia

Povestea polițiștilor constănțeni care au făcut furori în Japonia

O delegație formată din cinci persoane, dintre care doi polițiști de frontieră constănțeni, a promovat jocul de oină în Japonia. „Ne-am simțit ca acasă“, a fost concluzia comisarului șef Nicolae Dobre, președintele Federației Române de Oină. În urma colaborării dintre cele două țări se dorește obținerea unei burse pentru un jucător de oină din România care să îi inițieze pe japonezi în acest joc, dar și participarea, cu un joc demonstrativ, la Jocurile Olimpice 2020.Vizita delegației române în Japonia s-a realizat în perioada 24 septembrie - 3 octombrie, cu spri-jinul Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Președintele Federației Române de Oină, comisarul șef de poliție Nicolae Dobre, a povestit, pentru „Cuget Liber”, care a fost experiența șederii în Japonia și cum a fost primită delegația română de către gazde.Obosiți, dar totuși…După un zbor de aproximativ 17 ore, delegația română a ajuns în Japonia, unde a fost primită cu căldură și entuziasm de mai multe românce, care își doresc promovarea oinei ca sport național românesc și în Japonia. În plus, spune polițistul de frontieră, japonezii au adorat jocul de oină din primul minut și s-au arătat interesați de a-l învăța.„Ne-am bucurat din plin de căldura și ospitalitatea poporului japonez. Pe parcursul șederii în Japonia, gazdele noastre au încercat să ne prezinte cât mai mult din cultura și viața acestui popor deosebit, lucruri care ne-au impresionat. De remarcat este faptul că, pe parcursul activităților desfășurate în Tokyo, am fost ajutați de un grup de românce căsătorite acolo care, deși timpul este extrem de prețios în Japonia, au ales să fie alături de noi de la sosire până la plecare. Deși nu le cunoșteam, Morița Marilena (din Buzău), Cătălina Palu (din Brașov), Ana Maria Fujiwara (din Craiova) și Stela Yamaguchi (din Pașcani) au fost mândre de faptul că românii sunt apreciați în Japonia și ne-au însoțit pe tot parcursul șederii în Tokyo”, povestește Nicolae Dobre.Totul a început cu ajutorul unei românceDaniela Uchiyama este o româncă stabilită de ani de zile în Japonia, căsătorită cu un japonez. Fiind îndrăgostită de poporul român și sporturile românești, aceasta a încercat să-i convingă pe japonezi despre frumusețea jocului de oină și, după numeroase tentative, a reușit. Daniela a declarat din Japonia, pentru „Cuget Liber”, faptul că a fost un vis devenit realitate.„Sunt un fan al oinei și mi-am dorit de mulți ani acest lucru. Am avut parte de multă înțelegere, însă a trebuit să mă descurc. A trebuit să mă fac înțeleasă, dar nici să nu insist prea mult, să păstrez o limită, a fost mult de muncă, însă am reușit. Acum, când mă uit în spate, știu că a fost ceva de vis, un vis îndeplinit. Însă acum vreau mai mult. Vreau să participăm cu un joc demonstrativ la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo. Vreau să aduc oina în Japonia”, mărturisește Daniela.„Toate activitățile desfășurate în Japonia nu au fost decât începutul unui drum, la sfârșitul căruia dorim să reușim să îi convingem pe japonezi că oina este un sport deosebit. Primele rezultate sunt excelente, dar mai este mult de muncă. Sperăm ca oina să poată fii prezentă, chiar dacă nu la întreceri, cel puțin la nivel demonstrativ la Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo. Am făcut demersuri în acest sens și sperăm să participăm cu un joc demonstrativ”, precizează Nicolae Dobre.Bursă pentru un student talentat, în JaponiaPreședintele Federației Române de Oină povestește că participanții la jocul de oină au fost extrem de încântați de felul în care se joacă acest sport și, nu o singură dată, au avut parte de solicitări de prelungire a perioadelor stabilite inițial pentru joc.„După încheierea demonstrațiilor, de exemplu, la Institutul Tehnologic, atât conducerea, cât și profesorul de educație fizică ne-au promis că în cel mai scurt timp vor înființa o echipă de oină. Mai mult decât atât, federația, împreună cu Asociația Internațională a Străinilor din Ashikaga, vor încerca să obțină o bursă la nivelul acestui institut, pentru un jucător de oină din România care să îi inițieze în oină pe japonezi”, precizează comisarul șef Dobre.v v vDelegația a fost formată din Nicolae Dobre, președintele federației, Bogdan Lupșe, jucător Frontiera Tomis Constanța, Cristian Văduva, antrenor Progresul Băilești, Radu Jerlăianu, jucător Straja București și Ionuț Georgiu, jucător Izvorul Chiuești.