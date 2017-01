Povestea dispariţiei jurnalistului Andrei Postelnicu

Avion prăbușit în Oceanul Atlantic

Povestea dispariției jurnalistului Andrei Postelnicu

Dispariția jurnalistului Andrei Postelnicu, în vârstă de 37 ani, fiul profesoarei constănțene de limba franceză Mihaela Postelnicu și al lui Mihai Postelnicu, fotograf, a făcut ieri dimineață înconjurul agențiilor de presă și al mass-media mondială.Dat dispărut vineri, 7 februarie, seara, în Statele Unite ale Americii, avionul la manșa căruia se afla constănțeanul a decolat de pe aeroportul Marathon din Florida Keys și ar fi trebuit să ajungă la Vero Beach vineri noaptea, relatează site-ul keysnet.com. Aparatul de zbor s-a prăbușit în Oceanul Atlantic, în sudul Floridei, Garda de Coastă americană pornind în căutarea lui. Echipele de sal-vare au găsit lucruri aparținând pilotului, identificat drept Andrei Postelnicu, relatează stația locală a CBS, respectiv o gheată și rucsacul. Acesta a dispărut undeva în apropiere de insula St. Lucie. Căutările aeriene se concentrează pe posibilitatea ca acesta să se fi prăbușit în Oceanul Atlantic, scrie Mediafax. Tânărul Andrew Postelnicu, așa cum mai era cunoscut, a părăsit România imediat după ce a absolvit clasa de limbi străine a Liceului Teoretic „George Călinescu” din Constanța, în anul 1994. A devenit jurnalist la prestigioasa publicație Financial Times și Bloomberg News, fiind analist economic la BBC, corespondent Radio France International, editorialist la Evenimentul Zilei și corespondent la Realitatea TV, iar după spusele mamei, de șapte luni lucrează la o prestigioasă agenție de rating din Londra - Moody’s Investors Service. Ieri, din discuția purtată cu prof. Postelnicu, am aflat că, pentru a primi informații despre unicul ei fiu, ține în permanență legătura cu șeriful din Florida: „De asemenea, prietena lui a plecat de la Londra înspre Florida și țin legătura și cu ea. Mi s-a spus că atâta timp cât acționează echipele de salvare există șanse de a primi vești bune. Ultima dată m-am văzut cu el în luna ianuarie, când am fost la Londra”.O pasiune devenită deziderat Tatăl jurnalistului dispărut declara că fiul său se afla în vacanță și făcea un zbor de agrement cu un avion cu un singur motor, în zona plajei din Miami, din dorința de a acumula ore de zbor ca să treacă la o treaptă mai înaltă. În urmă cu un an, într-un interviu acordat site-ului vocipentru romania.ro, Andrei își făcea publică marea pasiune: „Pilot visez să fiu de când eram mic, și asamblam kit-uri de modelism făcute în Germania de Est, modele de avioane de linie. În clasa a VI-a, am împrumutat de la biblioteca școlii o carte tradusă din rusește, numită «Tehnica Pilotajului». Ulterior, mi-am dat seama că problemele de vedere și un handicap fizic (n.red. - infirmitate la degetele mâinii drepte) nu îmi permiteau să devin pilot - ca să nu spun nimic despre o monstruoasă profesoară de fizică, tot dintr-a VI-a, care m-a făcut să nu îmi placă fizica tot restul carierei mele școlare. Așa am ajuns să visez la jurnalism“. Nu ne rămâne decât să sperăm că, în curând, vom afla despre tânărul Andrei Postelnicu că a supraviețuit!