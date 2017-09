POVESTEA CRIMINALULUI CARE A EVADAT AZI, LA CONSTANŢA: A ÎNECAT UN COPIL DE 9 ANI, DIN RĂZBUNARE

POVESTEA CRIMINALULUI CARE A EVADAT AZI, LA CONSTANȚA: A ÎNECAT UN COPIL DE 9 ANI, DIN RĂZBUNARE

Valentin Perdeicu a fost condamnat la 20 de ani de închisoare după ce a înecat un minor de 9 ani. Fapta a avut loc în anul 2000, iar la scurt timp ucigașul si-a primit sentința, potrivit Monitorul de Neamț. Crima s-a petrecut în data de 24 iulie 2000, după ce acuzatul consumase câteva beri și peste 500 de grame de tărie (rom și votcă). Bărbatul a mers la Maria Amăriucăi, hotarât s-o omoare, luând cu el o curea din cauciuc. Se pare că femeia a întreținut relații sexuale cu tânărul, dar de ceva timp trăia în concubinaj cu alt bărbat. De acest lucru aflase și viitorul criminal, iar dorința de răzbunare nu-i dădea pace.„Am vrut sa mă răzbun pe Mărioara. Cineva îmi spusese că are pe altul, dar nu am găsit-o acasă. L-am găsit numai pe Ionuț și l-am înecat, ca să-i fac rău ei“, a declarat inculpatul după arestare, potrivit Monitorul de Neamț. Femeia nu era acasă, aici găsindu-l doar pe fiul ei cel mai mic, Ionuț. Copilul a fost ademenit să meargă să facă o baie, iar în timp ce minorul se bălăcea, Perdeicu s-a apropiat pe la spate și, prinzându-l de gât, l-a izbit repetat cu fața de bolovanii din albie, ținându-l câteva minute cu capul în apă. I-a dat drumul doar când a fost sigur că acesta s-a înecat.Pentru a nu fi descoperit cadavrul, a pus peste el două scânduri groase și un bolovan de aproximativ 30 de kilograme. La ancheta, a declarat că a ucis pentru a se răzbuna și că s-a gândit mult la modalitatea de a-l omorî pe Ionuț: prin sugrumare, în bataie sau prin înec. Ultima varianta i s-a părut cea mai ușoară.