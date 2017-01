Poţi ajunge să plăteşti din propriul buzunar! Ce fel de accidente nu acoperă poliţa RCA

2

Conform principiului asigurarilor de raspundere civila, pagubitul isi va primi compensarea, insa asiguratorul va recupera sumele platite drept despagubiri de la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, in urmatoarele cazuri: accidentul a fost produs cu intentie accidentul a fost produs in timpul cand autorul infractiunii savarsite cu intentie incearca sa se sustraga de la urmarire persoana raspunzatoare de producerea pagubei a condus autovehiculul fara consimtamantul asiguratului accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni savarsite cu intentie. De asemenea, asiguratorii RCA nu acorda despagubiri: daca asiguratul RCA are un interes patrimonial asupra bunului avariat Exemplu: are loc un accident intre doua vehicule apartinanad aceluiasi proprietar, fie ca este persoana fizica su juridica pentru prejudiciile situate sub limita minima sau peste limita maxima a despagubirilor de asigurare prevazute in actul normativ in vigoare la data producerii accidentului, pentru avarierea ori distrugerea bunurilor in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei pentru daunele produse pe teritoriul Romaniei; pentru amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, precum si cheltuielile de executare a hotararilor penale privind plata despagubirilor; pentru cheltuielile facute in procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, chiar daca in cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civila; pentru prejudiciile produse bunurilor transportate, daca intre proprietarul, utilizatorul autovehiculului care a produs accidentul sau conducatorul auto raspunzator si persoanele pagubite a existat un raport contractual; pentru prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate in autovehiculul care a produs accidentul, daca asiguratorul poate dovedi ca autovehiculul respectiv era furat; pentru prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase - radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile -, care au determinat sau au agravat producerea pagubei; pentru pretentiile ca urmare a diminuarii valorii bunurilor dupa reparatie.