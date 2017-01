Postul de Poliţie Agigea a rămas fără acoperiş

Postul de Poliție Agigea a rămas fără acoperiș

O parte din acoperișul Postului de Poliție Agigea s-a prăbușit în interiorul clădirii la începutul acestei săptămâni. Lucrătorii postului au fost nevoiți să mute calculatoarele în care stochează datele într-un colț al clădirii neatins de apă. „Actuala clădire a postului este foarte veche și nici nu putem investi în consolidare, deoarece a fost revendicată. Am prefera să cumpărăm o clădire gata construită, deoarece iarna este destul de aproape si nu putem risca. Ieri am fost la Agigea, unde am fotografiat mai multe corpuri de clădire pe care am putea să le transformăm într-un Post de Poliție. Din păcate, este vorba despre niște cheltuieli neprevăzute pentru Ministerul Internelor și Reformei Administrative, însă sperăm să primim finanțare cât mai curând posibil", a declarat comisarul Dănuț Pisică, adjunctul șefului Poliției Municipiului Constanța.