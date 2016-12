Portofelul unui tânăr şofer constănţean: cinci lei şi trei prezervative

Un nou protest, la Aqua Magic

Portofelul unui tânăr șofer constănțean: cinci lei și trei prezervative

Ştire online publicată Luni, 24 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Seria nemulțumirilor continuă în județul nostru. În parcarea de la Aqua Magic, a avut loc, sâmbătă, de la ora 16.30, un nou marș de protest al șoferilor constănțeni împotriva scumpirii carburanților. Încolonați, aceștia au străbătut traseul Aqua Magic până la ieșirea din Constanța spre Valu lui Traian. Ajungând la destinația finală, ei s-au oprit la o stație Peco, alimentând de sume foarte mici. Ei au dorit astfel să tragă un semnal de alarmă vizavi de situația extrem de dificilă cu care se confruntă și care ar putea să îi oblige, într-o bună zi, să se transforme în simpli pietoni. Sau, cine știe, poate că o să-i vedem într-un viitor apropiat trecând prin fața noastră cățărați pe biciclete. Și atunci îi vom putea numi, fără niciun fel de problemă, „șoferi eco”. Ce, numai Olanda și Germania să se mândrească cu așa ceva? Cert este că, până acum, zeci de mii de șoferi români au protestat, în acest mod, în orașele mari ale țărișoarei noastre. Evident, Constanța nu putea să facă excepție, fiindcă și aici, pe meleaguri dobrogene, există foarte multe persoane care nu pot concepe nici în ruptul capului să renunțe la statutul de șoferi: cu mașina merg la serviciu, cu mașina merg la piață, cu mașina merg la Sinaia în vacanță. Cei care au fost prezenți, sâmbătă, la protestul de la Aqua Magic, într-un număr nu prea mare, și-au manifestat nemulțumirea lipind pe parbrizele propriilor autoturisme afișe cu mesajele: „Vreau o țară ca afară”, „Bulgaria, vrem să fim copiii tăi”, „Scădeți prețul combustibilului! Alimentăm în România și asta ne costă tot salariul!”. Apoi s-au urcat în mașini, iar la ieșirea din Constanța spre Valu lui Traian s-au oprit la o stație Peco. Unii au alimentat de câțiva lei, iar alții de câțiva bani. În aceste condiții, numărul monedelor a fost destul de ridicat, pe măsura răbdării scăzute a celor care le-au încasat. „Dacă am fi mai mulți, poate am obține ceva!“ Adi Chera este un tânăr șofer constănțean care încearcă să supraviețuiască, numai el știe cum, condițiilor vitrege de trai. După ce și-a lipit pe geam afișul cu mesajul „Scădeți prețul combustibilului! Alimentăm în România și asta ne costă tot salariul!”, ne-a declarat că speră ca prin astfel de manifestări de protest să îi determine pe cei care conduc destinele acestei țări să ia atitudine: „Nu este normal ceea ce se întâmplă, am ajuns la limita răbdării. Sperăm ca demersul nostru, al șoferilor, să trezească în conștiința constănțenilor sentimentul de luptă pentru propriile lor drepturi, atunci când acestea sunt încălcate. Din păcate, ne strângem întotdeauna mult mai puțini decât ar trebui. Dacă am fi mai mulți, poate am obține ceva. Trebuie să înțelegem cu toții că dacă nu facem nimic, nu se schimbă nimic. Mâine-poimâine ne-am putea trezi că scumpesc prețurile la absolut orice, probabil că vor pune taxă și pe aer, și atunci ce ne vom face?”. „O să trag de ei cât pot!“ În altă ordine de idei, tânărul nostru șofer aproape că a roșit atunci când un coleg de breaslă i-a cerut niște mărunțiș pentru a nu mai fi nevoit să se scotocească prin buzunare la benzinărie: „Cum să-ți dau, frățioare, mărunt? Păi de unde să-ți dau eu așa ceva? Uite ce am eu în portofel…”. Și scoate trei prezervative: „În mod normal, astea ar trebui să îmi ajungă până la sfârșitul acestei săptămâni… Dar stai că mai am ceva”. Și scoate nici mai mult, nici mai puțin decât exorbitanta sumă de… cinci lei! „Banii ăștia se presupune că ar trebui să îmi ajungă până la sfârșitul săptămânii viitoare. O să trag de ei cât pot, n-am ce să fac!”, a încheiat el, cu dezamăgire în glas. Concluziile de rigoare le puteți trage dumneavoastră. Marian NEDELEA