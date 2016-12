Pompierii militari vor patrula cu bărci pe litoral şi pe lacul Siutghiol. "Sunt puncte vulnerabile pentru noi"

4

Ciudat

Obsesia asta de a te pricepe la cat mai multe si in final la nimic a inebunit structura asta numita ISU. Da, Isu este parte a unui sistem care trebuie sa intervina in situatii de urgenta, dar unde sunt autospeciale cu apa si spuma (facute si dotate dupa nevoile celor din operativ nu ale unora din birouri care doar muta o hartie de colo pana colo), unde sunt echipamentele de protectie moderne ca in alte state membre U.E ? Asigurarile de sanatate ? Numai ambulante peste ambulante si iar ambulante. O sa devina ISU asta SPITAL in curand cu ambulantele lu Arafat ... Nu cred ca aveti nevoie de o suprasaturare cu ambulante si cursuri ( o sa deveniti in curant toti doctori) de Arafati disperati si obsedati sa-si vada masinile rosii peste tot carand toti betivii* ( sa fim seriosi ca astea sunt majoritatea interventiilor noastre). Unde sunt echipamentele de protectie, de accesorii de stins incendiile dar de calitate, nu toate chinezariile din cele mai dubioase materiale. Unde sunt asigurarile de sanatate in caz de acidente ? Pacat de aceasta institutie ca este condusa de persoane ajunse la conducere prin diferite accidente ...