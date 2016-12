Pompierii militari constănţeni - evoluţia armei la ceas aniversar

Pompierii militari constănțeni - evoluția armei la ceas aniversar

Focul, unul din elementele esențiale ale vieții, adevărat „motor” al dezvoltării civilizației umane, poate fi, atunci când este scăpat de sub control, un dușman de temut al acesteia. Alături de cutremure, inundații, secete, focul a pricinuit omenirii mari pagube materiale și, nu de puține ori, și-a luat și tribut de sânge. De aceea a apărut preocuparea organizării unor formațiuni de luptă împotriva focului și instituirea unor reguli de prevenire a incendiilor. În urmă cu 166 de ani, pe Dealul Spirii s-a luptat pentru un principiu, acela al libertății. Deja a intrat în tradiție ca pompierii constănțeni să omagieze odată cu Ziua Pomperilor din România și faptele înaintașilor pompieri. Sărbătoarea constituie un prilej de evocare a faptelor de arme săvârșite acum peste un veac și jumătate de militarii pompieri din București care, alături de infanteriștii Regimentului 3 și revoluționari, au înscris o pagină de eroism în lupta poporului român pentru emancipare națională și socială. Conform atestărilor existente la 1880, stingerea incendiilor era în atribuția organelor de poliție ajutați de hamalii din Portul Constanța și sacagii. După acest an s-a înființat „Serviciul Pompieriei Comunale” și pe lângă stingerea incendiilor pompierii de la acea vreme erau plătiți și pentru a asigura stropirea străzilor, activitate la care foloseau o pompă fixă special instalată. Începând cu anul 1926, pompierii din Constanța au fost militarizați, iar în fruntea serviciului a fost numit slt. Nicolae Picioruș, moment în care s-a înființat și prima subunitate de pompieri militari în Dobrogea care funcționa sub egida Primăriei și își avea sediul pe strada Mircea nr. 104. Următoarea secție de pompieri înființată a fost Compania PCI Constanța Port care și-a început activitatea în anul 1930 în scopul asigurării intervenției pentru localizarea și lichidarea incendiilor declarate pe teritoriul portului. Zece ani mai târziu, la 22 septembrie 1940 prin transferul fostei Secții de pompieri Bazargic în orașul Medgidia, s-a înființat Secția de Pompieri Medgidia, funcționând sub egida Primăriei orașului.La 1 iulie 1975 și-a început activitatea Compania de Pompieri Mangalia, iar cinci ani mai târziu s-a înființat Compania de Pompieri Midia - Năvodari, având misiunea principală de a asigura intervenția la incendii pe Platforma Petrochimică Midia - Năvodari dar și la imobilele din raionul de intervenție. În iulie 1986 s-a înființat Pichetul de Pompieri Cernavodă, cu misiunea de a asigura intervenția la incendii la Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă și în raionul de intervenție atribuit. Organizarea companiilor de pompieri de până la 1989 lăsa aglomerările urbane neacoperite din punct de vedere operativ. Astfel, după 1990, eforturile pompierilor militari au fost direcționate pentru înființarea de noi subunități în localități, în vederea împărțirii judicioase a raioanelor de intervenție și asigurarea timpilor de intervenție operativi pe teritoriul județului. Primul pas a fost făcut la 01 septembrie 1992 când s-a înființat Compania de Pompieri Palas Constanța. Avându-se în vedere întinderea județului, puterea economică, diversitatea activităților desfășurate de agenții economici și nu în ultimul rând numărul mare de locuitori, la 15 august 1995 s-au înființat două noi subunități, actualele Stații de Pompieri Tuzla și Hârșova. Ultima subunitate constănțeană de pompieri fost înființată pe data de 9 septembrie 2000 în localitatea Chirnogeni - Pichetul de Pompieri „13 Septembrie 2000”.