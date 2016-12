Pompierii constănţeni s-au întors acasă după două zile de exerciţii. Ce spune Raed Arafat

Pompierii constănțeni s-au întors acasă după două zile de exerciții. Ce spune Raed Arafat

În continuarea exercițiului „Seism” 2016, s-a introdus în scenariul exercițiului o nouă replică a cutremurului, cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter, primele efecte fiind sesizate în zonele Rahova, Mall Vitan și Dămăroaia. Pentru intervenția în aceste zone, unde sunt semnalate imobile prăbușite, au fost mobilizate forțele aflate în prezent în bazele de operații din București.Conform scenariului, în zona Rahova au fost identificate 8 clădiri în diferite stadii de avariere. Se estimează un număr de aproximativ 300 de persoane rănite, 50 decedate și 300 sinistrate. De asemenea, în zona Mall Vitan au fost avariate șase blocuri de locuințe, iar în cartierul Colentina - zona Fundeni au fost înregistrate 5 imobile avariate în diferite stadii.În aceste zone se estimează un număr de aproximativ 300 de persoane rănite, 80 decedate și 300 sinistrate. Totodată, o altă zonă afectată din București este Dămăroaia, unde s-au identificat 15 clădiri avariate, blocuri de locuințe și locuințe individuale. În această zonă se estimează un număr de 150 de răniți, 50 decedați și aproximativ 400 de persoane sinistrate.Echipajele de intervenție în situații de urgență sunt prezente în zonele afectate, principala lor misiune fiind salvarea persoanelor și acordarea primului ajutor calificat. În mod real, simularea unor intervenții de căutare-salvare ale echipajelor de intervenție are loc în zonele Chimopar și Fabrica de bere.„Orice situația de urgență, mobilizare, alarmare presupune afectarea, într-o măsură mai mare sau mai mică a stării de normalitate. Prin exercițiul acesta am încercat să limităm cât mai mult impactul asupra activităților cotidiene ale cetățenilor și instituțiilor. De aceea am organizat intervențiile reale în zone dezafectate, de aceea am întrerupt deplasarea și participarea la exercițiu a tuturor ISU în cursul zilei de ieri sau mobilizarea reală a celorlalte instituții care au rol în astfel de intervenții”, a precizat dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.