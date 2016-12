Pompierii constănţeni le fac zile negre piromanilor: „Ne dăm seama imediat dacă focul a fost pus“

Pompierii constănțeni le fac zile negre piromanilor: „Ne dăm seama imediat dacă focul a fost pus“

Pompierii constănțeni se ocupă, pe lângă salvarea de vieți omenești și lichidarea incendiilor, și de cercetările care țin de incendiile puse intenționat. Acestea, spun militarii, sunt destul de frecvente, mai ales la autoturisme. Iată cum își dau seama pompierii de cauza incendiilor.Cei care incendiază vor folosi, în principiu, orice obiect și vor aplica orice metodă pentru a provoca un incendiu și a nu fi descoperit. De obicei, la Constanța se merge pe aruncarea, într-un autoturism, a unei sticle plină cu combustibil, aprinsă.„Nicio situație nu seamănă cu cealaltă. De obicei, la autoturisme sunt puse incendii intenționate”, precizează lt. Marin Leonov, locțiitor comandant al detașamentului Palas din cadrul ISU Dobrogea.Cum își dau seama de incendiile intenționatePompierii constănțeni spun că, dacă un incendiu izbucnește accidental la un autoturism, de obicei este vorba despre un scurtcircuit, însă există anumite semne care indică dacă focul este pus intenționat, pentru că infractorii vor încerca mereu să-și ascundă faptele.„În principiu, un incendiu la un autoturism izbucnește de la compartimentul motor sau din bord, unde există cea mai mare parte de electronică. Cauza cea mai probabilă este scurtcircuitul, dar și efectul termic, când combustibilul se prelinge pe conducte și se aprinde. Am avut mai multe cazuri în care incendiul a plecat din partea din spate. Cum ne dăm seama? În momentul în care izbuc-nește incendiul în interior, de exemplu în partea din față, prin temperatura creată se face o diferență între exterior și interior, în acel moment producându-se o implozie. Cioburile, în mod automat, se vor găsi în exteriorul mașinii, și nu în interior. Așa că în situația în care găsesc un autoturism incendiat și văd cioburi în interiorul mașinii, din start îmi dau seama că focul a fost pus intenționat”, spune locotenentul.Incendiu în partea din spate a mașinii? Sigur este pus de cinevaMilitarii constănțeni afirmă faptul că un autoturism nu poate lua foc în partea din spate a acestuia, pentru simplul fapt că nu există părți electronice și nu ar avea ce să facă scurtcircuit.„Mai există situația în care găsim autoturismul incendiat în partea din spate. Păi în partea din spate nu are ce să ia foc. Am avut cazuri în care am găsit luneta spartă cu cioburile în interior și am găsit partea din exterior, pe tablă, mai arsă decât cea din interior. Noi ne dăm seama și după cum a ars tabla. Dacă mai găsim și o sticlă aruncată în autoturism, este clar. În aceste situa-ții, tot ce se găsește în apropierea autoturismului sau în aceasta sunt considerate dovezi. Am avut cazuri în care echipa de la laborator a găsit urme de carburant pe o sticlă”, povestește Marin Leonov.Ce se întâmplă în cazul unei locuințeÎn cazul unui incendiu la o locuință, oamenilor legii le este destul de greu să dovedească dacă focul a fost pus intenționat sau nu, așa că, spun militarii, o iau prin eliminare, în sensul că verifică toate cauzele de incendiu accidental sau din cauza unui scurtcircuit.„În cazul unei case sau al unui apartament, depinde foarte mult cât a ars, pentru că dacă a ars în jur de 90% este foarte greu să ne dăm seama, din cauza temperaturii foarte mari degajate. Nu se pot face decât niște expertize în laboratoare speciale. Dacă locuința nu a fost afectată atât de mult, o luăm prin eliminare. În primul rând căutăm să vedem locul de unde a pornit incendiul, iar de acest aspect ne dăm seama după culoarea pereților, după varul care s-a decojit sau nu. Dacă s-a decojit este clar că a ars mai mult în acea zonă. Apoi, căutăm să vedem dacă există parte electrică în zona din care a pornit focul”, spune pompierul.