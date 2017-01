Pompierii au simulat un incendiu în Căminul de bătrâni Poarta Albă

Ieri dimineață, la Centrul de îngrijire și asistență Poarta Albă a avut loc o explozie, urmată de un incendiu. Totul a pornit de la câțiva muncitori care au efectuat o lucrare la centrala termică a instituției, fără a respecta normele de prevenire și stingere a incendiilor. Doi dintre muncitori au fost răniți, iar mai mulți bătrâni internați în centru s-au intoxicat cu fum. Din fericire, toate aceste evenimente au reprezentat doar scenariul unei aplicații organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea al Județului Constanța. Bătrânii de la Centrul de îngrijire și asistență Poarta Albă au scăpat de monotonie ieri, preț de câteva ore. Centrul a fost „teatrul de operații" al unei aplicații organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea Constanța. Cu câteva minute înainte de ora 11, la numărul de urgență 112 se primește un apel prin care se anunță că la centrala termică a instituției s-a produs o explozie. Deflagrația a avut loc din pricina neglijenței câtorva muncitori, care au efectuat lucrări de reparații fără respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor. În urma exploziei, ia foc o suprafață de teren de circa 50 de metri pătrați. Flăcările se extind și se propagă, prin conductele de gaze, către rezervorul de GPL. Clădirea ce adăpostește centrala termică se prăbușește, iar doi muncitori rămân captivi sub dărâmături. Potrivit scenariului pus la cale de pompieri, rezervorul de gaze petroliere lichefiate sare în aer, afectând unul dintre pavilioanele în care locuiesc bătrânii. Fumul se propagă cu repeziciune și ajunge pe holurile și în camerele în care se află pensionarii. Câțiva dintre aceștia, imobilizați la pat ori care se deplasează cu greutate, se intoxică cu fum. Mai mulți pompieri le sar în ajutor și îi scot afară. Între timp, alți pompieri ridică un cort de prim-ajutor în curtea centrului, unde le sunt acordate răniților îngrijirile necesare până la sosirea ambulanțelor ce îi vor transporta la spital. Locotenent-colonelul Andrei Gabriel Niculae, șeful Centrului Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al Județului Constanța, ne-a declarat că s-a ales simularea unui incendiu deoarece cu acest tip de evenimente se confruntă cel mai des militarii de la ISU. În plus, conform statisticilor, incendiile provoacă cele mai mari pagube materiale. La aplicație au participat 30 de pompieri de la detașamentele Palas și Medgidia.