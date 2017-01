Pompierii au sărbătorit ieri, la datorie, Ziua Protecţiei Civile

Pompierii au sărbătorit ieri, la datorie, Ziua Protecției Civile

Data de 28 februarie este un prilej de aniversare a Zilei Protecției Civile. Componentă a sistemului securității naționale, protecția civilă are scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populației, bunurilor și mediului împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență. În România, protecția civilă a luat ființă prin Decretul regal din 28 februarie 1933 sub denumirea de „apărare pasivă”, având ca scop „să limiteze efectele bombardamentelor aeriene asupra populației sau resurselor teritoriului, prin protecție directă sau micșorând eficacitatea atacurilor aeriene”. Conceptul de protecție civilă a evoluat însă de-a lungul timpului, astfel că, în prezent, principalele atribuții ale instituției se referă la identificarea și gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale și tehnologice de pe teritoriul României. Ziua Protecției Civile este sărbătorită de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, atât la nivel central, cât și la nivel teritorial, prin organizarea de evenimente publice ce constau în exerciții de simulare a unor intervenții în cazul producerii unor calamități, demonstrații, expoziții de tehnică, vizitarea sediilor inspectoratelor - Ziua Porților Deschise. Pe linia protecției civile, în anul 2009, la nivelul României, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a intervenit în peste 9.600 situații. La Constanța, pompierii con-stănțeni s-au confruntat cu mai toate categoriile de fenomene naturale și accidente, mai puțin avalanșe și incidente nucleare, activitatea lor concretizându-se în 5.601 intervenții, ceea ce înseamnă o medie de aproape 17 evenimente pe zi. Foarte mult, dacă ținem seama că numărul intervențiilor realizate în 2009 este cu 180% mai mare decât cel de anul trecut. Pe durata acestor misiuni au fost salvate 114 persoane adulte și 18 copii, dar și bunuri în valoare de peste 15 milioane de lei. Din păcate, au existat și foarte multe victime, 37 de morți și 28 de răniți. Cele mai multe pagube, în valoare de aproape 2,5 milioane de lei, au fost provocate de incendii. Un lucru foarte interesant și care ar trebui să dea de gândit multora este că principalul factor care a generat incendii în județul Constanța a fost fumatul. Din cauza țigărilor, s-au produs 277 de incendii. Îngrijorător este și faptul că a crescut alarmant numărul acțiunilor intenționate de incendiere, anul acesta fiind înregistrate 110 astfel de cazuri. În ceea ce privește activitatea SMURD Constanța, cele mai frecvente solicitări au vizat acordarea de asistență medicală persoanelor căzute, fie de la același nivel sau de la înălțime, - 820 cazuri, persoanelor aflate în stare de inconștiență - 755 cazuri, iar în 690 situații s-a intervenit în accidente rutiere. De asemenea, în decursul anului trecut s-au desfășurat exerciții de protecție civilă care au avut ca obiectiv verificarea Planului național de protecție și intervenție în caz de accident nuclear și urgență radiologică - exercițiul național AXIOPOLIS 2009 și exercițiul comunitar de protecție civilă EU DANUBIUS 2009 aprobat de către Comisia Europeană sub auspiciile Instrumentului Financiar de Protecție Civilă.