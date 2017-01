Pomacost, încă un miliard de lei vechi de la prietenul Nicuşor ca să ude florile din Teatrul de vară Soveja

Pomacost, încă un miliard de lei vechi de la prietenul Nicușor ca să ude florile din Teatrul de vară Soveja

Afacerea de poveste Pomacost, cea care încasează bani publici într-un an câți alții în zece, își continuă nestingherită narațiunea chiar și în zilele noastre, când balaurul economic pârjolește bugete, arde industrii și otrăvește sindicate și guvernări. Se spune că, nu de mult, când încă Mazăre nu se ridicase mare boier peste aiste plaiuri și nici Nicușor nu se instalase domnitor la județ, a luat naștere o firmă frumoasă, cum nu mai exista în acele vremuri. Flori, copăcei, palmieri și arbuști răsăreau în urma ei, așa cum soarele răsare după furtună și valul se ridică după vânt. Se povestește că numele firmei era zămislit din inițialele celor patru părinți ai ei. PO de la Popa Basab, vărul lui Mazăre, MA de la Mazăre, CO de la Constantinescu Nicușor și ST de la Strutinski Sorin, prieten cu primarul. Și această societate a cres-cut și a crescut, hrănindu-se lună de lună, an de an, cu banii constănțenilor. Un contract de ici, unul de acolo, până ce Pomacost a devenit ditamai flăcăul. Însă, odată cu înaintarea în vârstă și greutate, nevoile creșteau așa că și mai multe fonduri din bugetul urbei se sacrificau pentru a-i potoli foamea. Ultima ispravă a firmei da-tează de câteva zile, când a reușit să pună mâna pe un contract de aproape un miliard lei vechi pentru a uda florile din Teatrul de vară Soveja. Ce să faci, criza-i criză și austeritatea-i austeritate. Potrivit anunțului de atribuire din 26 martie 2010 postat pe site-ul de achiziții publice, Con-siliul Județean Constanța, condus de Nicușor Con-stantinescu, a semnat cu Pomacost un contract de 82.000 de lei fără TVA (aproape un miliard de lei vechi cu TVA) pentru furnizare de plante decorative și sistem automat de udare a plantelor pentru obiectivul Teatrul de vară Soveja. Această sumă este de fapt o suplimentare a altui contract, în valoare de 260.675 atribuit în toamna anului trecut tot pentru udarea florilor de la Teatrul de vară Soveja. Afacere în familie Anul trecut, Pomacost a obținut de la Primăria Constanța șase contracte, în valoare totală de 1.924.000 RON, adică aproape 20 de miliarde de lei vechi. Trei contracte au fost acordate în aceeași zi, pe 31 martie 2009: unul pentru furnizarea de sămânță pentru gazon, necesar refacerii peluzelor degradate în valoare de 82.109 lei fără TVA, altul pentru furnizarea de gard viu pentru acțiunea Flori de mai în valoare de 135.150 lei fără TVA și încă un contract pentru furnizarea de răsaduri de flori, care a costat 528.536 lei, fără TVA. Într-un alt contract, încheiat pe 8 mai, Pomacost a primit 399.966 lei fără TVA pentru întreținerea palmierilor din Mamaia. Câteva săptămâni mai încolo, Pomacost a mai primit 202.407 lei, fără TVA, pentru plantat arbuști. Ultima afacere a primăriei cu vărul Popa datează din 14 august, când s-au plătit din bani publici 269. 100 lei, fără TVA, pentru montarea unor rulouri de gazon.