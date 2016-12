Poluare cu 300 de litri de carburanţi, în portul Constanţa

Poluare cu 300 de litri de carburanți, în portul Constanța

Astăzi, 5 februarie 2016, în jurul orei 11:20, în dana DDL 2 din portul Constanța, s-a produs o poluare accidentală în timpul desfășurării operațiunii de transfer combustibil naval (păcură) prin metoda STS (ship to ship), de la barja de stocare „BETATANK”, sub pavilion Cipru, la tancul de bunkerare „AMALTHIA”, sub pavilion Cipru, a anunțat Autoritatea Navală Română.Astfel, printr-o gură de ulaj aferentă tancului nr. 5 de marfă, aflată pe puntea navei BETATANK, a refulat o cantitate de păcură care a inundat întreaga puntea, scurgându-se în apă aproximativ 200 - 300 litri. Combustibilul poluator a rămas în interiorul barajului plutitor ce înconjura cele două nave, fără a depăși limitele acestuia.