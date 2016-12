„Poliţistul trebuie să fie corect şi să acţioneze ferm“

Interviu cu șeful Poliției Constanța, cms. șef Bogdan Despescu:

„Polițistul trebuie să fie corect și să acționeze ferm“

La o zi după ce a promovat examenul pentru șefia Poliției Constanța, comisarul șef Bogdan Dumitru Despescu a acordat un interviu ziarului „Cuget Liber“, în care a prezentat situația infracționalității în județul pe care-l are în supraveghere de trei luni, cât și prioritățile pe care și le-a stabilit.- Sunt aproape trei luni de când ați preluat comanda Poliției Constanța. Care sunt, din punctul dvs. de vedere, punctele care individualizează județul Constanța? - Inspectoratul Județean de Poliție Constanța este un inspectorat cu polițiști bine pregătiți, un efectiv cu experiență, o situație operativă complexă, influențată de particularitățile acestui județ. Vorbim despre litoral, despre zona de tranzit spre Bulgaria, despre port, unde există un trafic imens de mărfuri, despre dispunerea județului vizavi de Europa și statele din afara UE. În același timp, în Constanța trebuie să se țină cont și de particularitățile date de etnii, de tradițiile și cultura fiecă-reia. Așa aș caracteriza eu situația operativă de aici și consider că este o situație ținută sub control. Bine-înțeles, este loc și de mai bine.- Care sunt problemele, din punct de vedere infracțional?- Din punct de vedere al infracționalității, trebuie menționat că, în primele cinci luni ale lui 2014, s-a înregistrat un trend descendent, atât la infracționalitatea judiciară, cât și la indicii generali. Dar ceea ce este foarte important și ne bucură este faptul că a scăzut infracționalitatea stradală. Într-adevăr, s-a înregistrat o creștere la loviri și alte violențe, dar aceasta poate fi pusă pe baza modificărilor Codului Penal. Până la 1 februarie, fapta era înregistrată doar în baza unei plângeri. După modificarea legislației penale, chiar dacă nu există plângere penală, chiar și în baza unei sesizări telefonice, noi suntem obligați să înregistrăm fapta în evidența penală. Infracționalitatea este în scădere și ne concentrăm atenția pe activitățile punctuale, pe problematica de actualitate. Acționăm la vedere, cu polițiști în uniformă și în mașini inscripționate, împreună cu partenerii noștri, jandarmii. Dar acționăm și cu polițiști în civil, în zona parcărilor, în zonele aglomerate, pentru prevenirea furturilor, faptelor cu violență etc. Eu țin foarte mult la a acționa ferm, într-o manieră profesionistă, iar Poliția să fie prezentă în zonele cu probleme. Avem în vedere toate zonele, le monitorizăm, dar vreau să fim prezenți acolo unde sunt probleme. Cetățeanul acolo are nevoie. Și asta cer în fiecare zi colegilor mei, astfel încât să nu existe o chestiune clasică. În fiecare zi putem avea o altă problemă, și prin flexibilitate, mobilitate, să încercăm să facem față problemelor de zi cu zi.O prioritate, a Poliției Române, dar și a Poliției Constanța, având în vedere specificul de care aminteam mai devreme, o reprezintă com-baterea evaziunii fiscale. Cred că la acest capitol, organizatoric, vor fi luate niște măsuri. Numărul de polițiști care-și desfășoară activitatea în aceste structuri, atât în cadrul inspectoratului, cât și în județ, este redus, comparativ cu volumul de muncă. Încercăm să găsim o soluție. Cred că ar trebui dezvoltată structura și, dacă o vom face, cred că se va soluționa cu redistribuiri de funcții.- Care sunt așteptările dvs. de la polițiști? Ce fel de șef sunteți?- Polițistul trebuie să îndeplinească niște calități de bază: corectitudine, profesionalism și mod de acțiune ferm, astfel încât populația să gă-sească sprijin atunci când are nevoie. Pentru că oamenii apelează la polițiști atunci când are o problemă, iar dacă polițistul nu este perceput precum am menționat anterior, atunci și imaginea instituției are de pierdut. Vizavi de imagine, cred că imaginea Poliției are de câștigat și prin prezența fiecărui polițist, în stradă, într-o uniformă purtată cu profesionalism și demnitate. Până la urmă, cu toții știm și am fost și în alte țări, că uniforma înseamnă respect față de autoritatea statului, față de autoritatea investită cu aplicarea legii. Sunt un om de echipă și consider că nu poți face nimic fără echipă. Același lucru îl cer și de la colegii mei. Încerc să fiu cel care, în primul rând, arată cum ar trebui să fim, noi, polițiștii, astfel încât prin exemplul personal să încerc să-i determin și pe ceilalți. Sunt, zic eu, un șef deschis dialogului, care se consultă cu ceilalți. Practic managementul consultativ, mi se pare cea mai bună metodă de abordare, mai ales într-o organizație foarte mare.