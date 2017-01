Poliţistul Florescu: „Oricâţi bani mi-ar da, mie piciorul nu-mi creşte la loc!“

Dezamăgit de sentința judecătorilor de la Medgidia

Polițistul Florescu: „Oricâți bani mi-ar da, mie piciorul nu-mi crește la loc!“

Agentul șef Tănase Gabriel Florescu, din cadrul Serviciului Poliției Rutiere Constanța, care a rămas fără un picior după ce, în timp ce efectua măsurători la locul producerii unui accident rutier, a fost lovit de o mașină, este revoltat de soluția judecătorilor de la Medgidia. Aceștia au dispus ca șoferul care l-a mutilat pe viață să fie condamnat la un an de închisoare cu suspendare și la plata sumei de 6.774,12 lei, reprezentând pretenții materiale, dar și la 150.000 de euro, drept daune morale. „Sunt necăjit de sentința care s-a dat la Medgidia! Am atacat-o deja!” - ne-a spus, în primă fază, polițistul Florescu. „Eu am cerut o sumă de bani de bun simț (n.r. - se referă la daunele materiale), respectiv de 20.000 de lei… Toată lumea știe cum este în spitalele din România! Peste tot trebuie să dai!” - a completat Florescu. „Doamna judecător m-a rugat să-i explic ce am simțit eu în acele momente… Cum aș putea să explic în cuvinte durerea pe care am simțit-o atunci??” - ne-a spus Florescu. „Oricâți bani mi-ar da, mie piciorul nu-mi crește la loc!” - ne-a spus polițistul, care avea speranța ca judecătorii să se gândească la faptul că el nu va mai fi… același, că va avea nevoie de un anume confort pentru a putea trăi cât de cât normal, că viața lui va depinde mereu de alții și că va avea nevoie, periodic, de proteze pentru a se putea deplasa. „Este necăjirea mea și atâta…” - ne-a spus Florescu deo-sebit de mâhnit - „mă voi folosi de căile de atac”. Amintim că, în urmă cu aproape un an, respectiv în luna decembrie 2009, polițistul Tănase Gabriel Florescu, din cadrul Serviciului Poliției Rutiere Constanța, în timp ce efectua măsurători la un accident rutier produs între localitățile Viișoara și Pietreni, a fost el însuși victima unui accident. Din cauza poleiului, a neîndemânării în conducere și a neadaptării vitezei la condițiile de drum, șoferul de doar 20 de ani al unui autoturism marca Ford Escort înmatriculat în Bulgaria, Amet Emra, din localitatea Amzacea, care avea per-mis de conducere de doar șase luni, a pierdut controlul volanului și l-a accidentat grav pe agentul de poliție Tănase Gabriel Florescu, de 33 de ani, din Constanța. Omul legii se afla în afara carosabilului, în spatele auto-specialei de poliție, și a fost lovit în timp ce efectua cercetări la fața locului într-un alt accident de circulație. În urma impactului, polițistul a fost rănit grav, ajungând la spital cu un picior zdrobit și alte traumatisme. A primit primul ajutor de urgență la Constanța însă, din cauza rănilor foarte grave, mai ales la nivelul piciorului, a fost transportat de urgență la o unitate medicală din București. Aici însă, medicii au fost nevoiți să-i amputeze piciorul rănit.