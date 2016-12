„Poliţistul este în concediu, ancheta bate pasul pe loc?“

O problemă ridicată frecvent de victimele infracțiunilor

„Polițistul este în concediu, ancheta bate pasul pe loc?“

„Dacă polițistul care investighează plângerea depusă de mine este în concediu, nimeni nu mai face nimic în dosar?” - această problemă ne-a fost semnalată de o localnică din satul Dorobanțu, indignată că hoții ar avea timp să ascundă urmele care-i incriminează. Nu este, însă, singura cu o astfel de reclamație, mulți constănțeni semnalând problema în adresele către Poliție.A trecut o săptămână, două sau chiar mai bine de când au reclamat o infracțiune polițiștilor, dar nu au primit niciun răspuns: nici infractorii nu au fost prinși, nici bunurile nu au fost găsite. Așa că victimele iau drumul Poliției pentru a afla ce au mai făcut polițiștii, dacă au o listă de suspecți sau pentru a le mai da noi indicii. La sediul unității îi așteaptă o surpriză, însă: polițistul căruia i-a fost repartizat dosarul este în concediu, căci este și el om și are acest drept legal. În această situație, ce se întâmplă cu ancheta, bate pasul pe loc? Această problemă a fost ridicată de Mihaela Profir, din satul constănțean Dorobanțu, supărată că oamenii legii ar putea uita sesizarea ei într-un birou, timp de câteva săptămâni.„Îmi construiesc o casă, iar în luna august mi-au fost furate mai multe materiale de construcție. Luni, 9 septembrie, am sunat la Postul de Poliție Nicolae Bălcescu pentru a le spune polițiștilor ce am aflat de la vecini, că un localnic de aici a vrut să vândă niște adeziv și alte materiale, dar mi s-a spus că agentul care se ocupă de reclamația mea este în concediu până pe 30 septembrie. Păi și până se întoarce el nu se mai face nimic, nu se mai caută hoții? În sat mai este cineva care-și ridică o casă, le-am spus să meargă acolo să cerceteze, poate acolo au ajuns bunurile mele, darmi-au spus că nu se poate. Voi merge la inspectorat să depun plângere, nu se poate așa ceva”, ne-a semnalat femeia.Iar constănțeanca nu este singura care s-a lovit de acest răspuns când s-a adresat secției de poliție, pentru a afla ce au făcut polițiștii pentru a-i recupera prejudiciul. O recunosc și polițiștii. Dar, contrar a ceea ce cred victimele, susțin oamenii legii, dosarele nu sunt uitate într-un sertar. Nu înseamnă, însă, că păgubiții vor fi informați pas cu pas despre tot ce întreprind în investigație!Păgubitului nu i se „raportează” tot din dosar„Dacă sunt indicii temeinice, chiar dacă polițistul căruia i-a fost repartizat dosarul este în concediu, ofițerul de serviciu va face verificări. Se va deplasa la fața locului, va solicita autorizație pentru percheziție, dacă este cazul. Trebuie să se înțeleagă, însă, că nu se va «raporta» păgubitului tot ce se în-treprinde în anchetă, nu i se vor da date din cadrul investigației. Păgubitului i se vor oferi doar informații privind stadiul în care se află ancheta”, ne-a precizat Bogdan Păduraru, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța.Cât privește sesizarea făcută de localnica din satul Dorobanțu, repre-zentantul Poliției Constanța dă asigurări că au fost întreprinse toate verificările care se impuneau, dar cele sesizate de femeie nu se confirmă.Pe de altă parte, admit și polițiștii, dacă victimele nu au de oferit informații noi, relevante pentru anchetă, ci tot ce doresc este să afle ce probe au mai strâns polițiștii, pe cine au mai audiat, dar nu depun o adresă scrisă în acest sens, sunt îndemnați să revină după întoarcerea din concediu a polițistului căruia i-a fost repartizată investigația. Explicația este că acesta are o ima-gine completă a întregii investigații.