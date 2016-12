Poliţistul de la rutieră, mic, galben şi rău! Rupe totul cu amenzi

Polițistul de la rutieră, mic, galben și rău! Rupe totul cu amenzi

Cu toții știm că polițiștii rutieri sunt cei care dau amenzi pentru că nu am purtat centura de siguranță, pentru că am depășit limita de viteză ori pentru că am vorbit la telefon în timp ce conduceam. Însă ceea ce nu se știe este faptul că rutieriștii pot da amenzi și cerșetorilor, scandalagiilor sau… prostituatelor.Polițiștii „care ne trag pe dreapta” au o „paletă largă” de atribuții, dar și o serie de obligații. Astfel, rutieriștii sunt cei care, pe lângă cercetarea la fața locului în cazul unui accident rutier, soluționarea dosarelor penale și constatarea de infracțiuni, au și alte atribuții, cum ar fi sancționarea șoferilor care fac transport rutier, amendarea celor care nu au rovinieta atunci când circulă în afara localității de domiciliu, sancționarea abaterilor privind transporturile rutiere publice sau pentru lipsa RCA-ului.Ceea ce nu se cunoaște este faptul că rutieriștii pot da amenzi și pentru cei care înjură sau fac semne obscene, organizarea de jocuri de noroc (altele decât cele legale) sau cerșetorie. În plus, rutieriștii le pot amenda și pe prostituatele care „profesează” pe străzile Constanței. Ba mai mult, oamenii legii îi pot amenda și pe cei care comer-cializează arme în alte locuri decât cele autorizate, pe cei care fac graffitti pe clădiri sau pe cei care deteriorează indicatoarele rutiere. Rutieriștii îi pot sancționa dur și pe scandalagii, pe cei care consumă băuturi alcoolice în locurile publice sau pe cei care dau petreceri, deranjându-i pe vecini. Alte amenzi pe care le pot da polițiștii rutieri se referă la cei care își alungă din locuința comună soțul/soția, cei care îndeamnă minorii să săvârșească contravenții sau lăsarea fără supraveghere a unui bolnav mintal periculos, de către persoanele care au îndatorirea de a-l îngriji sau de a-l păzi.Însă pe lângă atribuții, oamenii legii au și o serie de obligații pe care trebuie să le respecte atunci când se află la serviciu. De exemplu, în momentul în care vă oprește un polițist rutier, acesta este obligat să se prezinte, să-și decline calitatea și să precizeze din ce structură face parte. Polițistul nu are obligația să arate legitimația de serviciu, atâta timp cât în piept are insigna cu numărul de legitimație. Omul legii este obligat să spună participantului la trafic motivul opririi. Actele în baza cărora acționează polițistul, filtru sau acțiuni punctuale, sunt secret de serviciu. În momentul opririi, el comunică șoferului motivul pentru care a fost oprit. Conducătorul auto poate fi sancționat pentru acel motiv, dar și pentru altele. De exemplu, ești oprit pentru efectuarea unei depășiri neregulamentare, dar poți fi amendat și pentru că nu purtai centura de siguranță. Mai mult, dacă există suspiciuni, polițistul poate apela la etilotest pentru a verifica dacă șoferul a consumat băuturi alcoolice. Procesul verbal conține rubrica „observații”, unde contravenientul poate menționa că recunoaște sau nu fapta și eventualele obiecțiuni cu privire la cele constatate și semnează, precum și un loc unde semnează că a luat la cunoștință de întreg conținutul procesului verbal.Dacă sunteți nemulțumiți, nu sunați la serviciul de urgență 112, întrucât acesta se apelează numai în situații de urgență, serviciul având ca obiectiv salvarea vieții, proprietății și mediului. Pentru eventualele reclamații de abuz pot fi folosite celelalte căi, respectiv contestație, plângere la organele superioare sau la parchetele competente.