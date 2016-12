Poliţistul de frontieră care a scăpat cu viaţă din accidentul de la Comana a fost reţinut pentru ucidere din culpă!

Polițistul de frontieră care a scăpat cu viață din accidentul de la Comana a fost reținut pentru ucidere din culpă!

El a mințit când a spus că nu se afla la volan. A vrut să scape de închisoare aruncând vina pe colegul său decedatNecropsia a scos la iveală că și polițistul Doru Jica se afla sub influența băuturilor alcooliceSchimbare de situație în cazul accidentului rutier cu polițiști de frontieră care s-a petrecut, marți după-amiază, pe drumul care leagă Negru Vodă de Comana. Mașina în care se aflau doi agenți principali, - care deși ieșiseră din program la ora 8,30, se întorceau spre casă abia în jurul orei 16 - , a fost scăpată de sub control, a părăsit partea carosabilă și a lovit doi copaci de pe marginea drumului. Unul dintre ei, Doru Jica, de 39 de ani, a murit pe loc, iar Marin Ivan, de 38 de ani, a scăpat cu viață. Imediat după producerea tragediei, Ivan le-a spus polițiștilor că nu el se afla la volanul mașinii, ci colegul său care a decedat, acesta rugându-și prietenul să conducă autoturismul său deoarece el era obosit. Dar cum minciuna are picioare scurte, nici varianta lui Ivan nu a stat prea mult în picioare. Polițiștii de la Rutieră au bănuit încă de la bun început că el s-a aflat la volanul mașinii, dar cum acesta a declarat cu totul altceva, oamenii legii s-au pus pe strâns dovezi. Cât „victima” Ivan a stat în spital pentru a-și „linge” rănile, rutieriștii au lucrat 48 de ore la foc continuu pentru a strânge dovezi care să demonstreze că Ivan minte. Și au reușit! Aseară, cu un dosar despre care spun că cuprinde probe de netăgăduit care-i demonstrează vinovăția, polițiștii au dispus emiterea pe numele lui Marin Ivan a unei ordonanțe de reținere pentru o perioadă de 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă în formă agravantă. Ei sunt convinși că nu Doru Jica, de 39 de ani, polițistul decedat, se afla la volanul mașinii lui Ivan, în timp ce aceasta a fost scăpată de sub control și a lovit doi copaci de pe marginea drumul, ci chiar proprietarul, Marin Ivan, deși avea o alcoolemie de 1,90 la mie!În urma necropsiei, s-a stabilit că și polițistul decedat se afla sub influența băuturilor alcoolice, alcoolemia sa fiind de 1,50 la mie.În cursul zilei de astăzi, Ivan va fi prezentat procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, iar apoi Judecătoriei Mangalia, cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile. Pentru fapta comisă, Ivan riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 5 și 15 ani.Aseară, în prezența avocatului ales, Ivan nu a vrut să mai declare nimic.Dacă judecătorii vor dispune arestarea sa preventivă, reprezentanții Gărzii de Coastă îl vor suspenda din funcție.