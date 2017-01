Poliţistul beat care a omorât un om într-un accident rutier, condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare

Polițistul beat care a omorât un om într-un accident rutier, condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare

La un an de la comiterea faptei, polițistul de la Secția 2, Nicolae Munteanu, acuzat de ucidere din culpă, a fost condamnat de Judecătoria Constanța la doi ani de închisoare cu suspendare condiționată pentru comiterea accidentului în care un pieton a fost omorât pe drumul dintre Constanța și Năvodari. Decizia emisă de magistrați nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel la Tribunalul Constanța. El este acuzat că, din cauza faptului că se afla într-o avansată stare de ebrietate, nu a putut reacționa și observa la timp un pieton pe partea carosabilă. Chiar dacă victima se angajase în traversarea drumului prin loc nepermis și fără să se asigure, anchetatorii au constatat că impactul ar fi putut fi evitat sau atenuat dacă șoferul nu s-ar fi aflat beat la volan. Potrivit rechizitoriului, la data de 18 iunie 2009, inculpatul Nicolae Norel Munteanu, agent de siguranță publică la Secția de Poliție 2 Constanța, s-a deplasat, în jurul orei 21,30, la volanul autoturismului personal, din Năvodari, unde își are domiciliul, spre Constanța, pentru a ajunge la locul de muncă. În momentul în care a ajuns pe segmentul de drum dintre Năvodari și Mamaia, a surprins și a accidentat pe pietonul Marian Postolache, de 51 de ani, care s-a angajat în traversarea drumului prin loc nepermis și fără să se asigure. Din cercetări a reieșit faptul că avea o viteză de aproximativ 70-80 km/h în momentul impactului, victima fiind proiectată pe capotă și în parbriz. În urma rănilor suferite, pietonul a murit pe loc. Inculpatul, în declarația sa, precizează că nu a putut evita impactul cu victima, întrucât nu a văzut-o decât de la o distanță de aproximativ doi metri și nu a mai putut efectua vreo manevră de evitare a lovirii. Beat turtă de la o bere Numai că, în urma testării cu aparatul Drager, a reieșit că polițistul avea o alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și i s-au recoltat două probe biologice de sânge. Rezultatul probelor a fost unul cât se poate de concludent, alcoolemia indicată fiind de 2,15 grame la mie alcool în sânge. Mai exact, omul legii era beat turtă. Cu toate acestea, inculpatul a susținut în continuare că nu era beat, spunând că în acea zi a fost la plajă și a băut aproximativ 300 ml de bere. În urma necropsiei victimei s-a constatat că și aceasta era beată, având o alcoolemie de 2,90 grame la mie alcool în sânge. În urma efectuării expertizei tehnice auto, procurorii au concluzionat că producerea accidentului a fost generată de traversarea de către victimă a carosabilului, fără a se asigura corespunzător, precum și de starea conducătorului auto, care se afla sub influența băuturilor alcoolice. Mai mult, accidentul ar fi putut fi evitat de pieton dacă ar fi traversat prin loc permis, sau de către conducătorul auto, dacă nu ar fi fost beat la volan. De asemenea, starea conducătorului auto a influențat direct producerea accidentului prin mărirea timpilor de percepție și reacție, precum și a distanțelor (spațiilor) din jurul său. Pentru fapta sa, Nicolae Munteanu a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. „Fapta învinuitului Nicolae Munteanu Norel, care la data de 17.06.2009, în jurul orei 21,30, circulând cu autoturismul CT-05-HBO pe segmentul de drum de la Km 3 + 985 între localitățile Năvodari și Constanța, ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere necesare conducerii unui autoturism pe drumurile publice și având în sânge o îmbibație alcoolică ce depășește limita legală, a produs uciderea din culpă a pietonului Marian Postolache, ce se deplasa pe partea carosabilă, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ucidere din culpă”, se arată în rechizitoriul procurorilor. Imediat după producerea accidentului, Nicolae Munteanu și-a dat demisia din Poliție.