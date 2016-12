Poliţiştilor le-a ajuns cuţitul la os! Vor să iasă în stradă

6

bataia de joc continua

aici s-a vrut sa se ajunga. la umilirea politistilor, a jandarmilor, a tuturor celor din M.A.I. dezbina si stapaneste, suna un dicton care in ziua de azi este aplicat foarte bine la noi in tara. s-a strigat din suflet iesi afara....... ( am fost acolo ) iar ca represalii - oamenii lor infiltrate printer noi au aruncat cu caschete pentru a ne discrimina in ochii opiniei publice, zicand printer altele ca ne batem joc de insemnele tarii. NU NOI NE BATEM JOC ci cei de sus isi bat joc de o tara intreaga, de o natiune intreaga, de toate valorile noastre. am ajuns de rasul curcilor. masini nu avem, dotare ioc, benzina doar din buzunarul nostrum, la interventii mergem de cele mai multe ori singuri, dar pentru sefimea care vine in control cota de combustibil nu este limitata. avem doar 80 de litri pe luna ion conditiile in care masina merge 24 h din 24. va rog sa faceti o socoteala si sa vedeti cati litri revin la 24 ore. si magaria cea mai mare ???? avem card de combustibil la o anumita retea de benzinarie, iar cel mai apropiat peco din acea retea este la 20 km. pentru o alimentare consumam benzina pentru 40 km dus - intors. concluzia : SA TRAITI BINE. MAMA LOR DE ...................