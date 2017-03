Poliţiştii vor salarii decente, nu combinaţii sindicale! "Miliţienii au confiscat dorinţa de unitate a poliţiştilor"

Polițiștii vor salarii decente, nu combinații sindicale! "Milițienii au confiscat dorința de unitate a polițiștilor"

Membrii Comisiei de Avizare a Adunărilor Publice au încercat să le pună în vedere celor două părți faptul că revendicările sunt comune și că o singură acțiune ar fi mai oportună, însă orgoliile nu au lăsat loc de negocieri.Liderii SNPPC și SNAP susțin că fiecare dintre organizațiile sindicale pe care le reprezintă a întreprins prima demersurile pentru protest. Practic singurul punct comun al acestor sindicate îl reprezintă salarizarea polițiștilor.Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual susține că a încercat să îmbine utilul cu plăcutul, organizând acțiunea de protest în aceeași zi în care este sărbătorită Ziua Poliției Române, considerând că efectul va fi mult mai bun. Spre deosebire de SNAP, care a invitat alte sindicate să se alăture demersului, sub egida SNAP, Dumitru Coarnă (președintele SNPPC) nu a pus condiții atunci când a invitat și alte părți să iasă în stradă.„Noi nu avem voie decât la miting și în afara programului de lucru. Pe data de 16 este zi lucrătoare și-mi va fi greu să aduc un număr mare de participanți. Fiind o zi nelucrătoare pot să aduc 10.000 de oameni. SNAP a depus separat, la fel și noi, dar nu avem nicio problemă din punctul acesta de vedere. Noi am depus primii solicitarea pentru aprobarea protestelor, apoi ei au depus cererea pentru a protesta înaintea noastră. Singurul sindicat care poate să scoată 10.000 de oameni suntem noi, dar îi invităm pe toți cei care doresc să se alăture demersului nostru”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Dumitru Coarnă, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual.Membrii Comisiei de Avizare au încercat, fără succes, să convingă sindicatele să organizeze o singură mișcare de protest. În opinia altor sindicate, refuzul de a include și alte organizații în protocol are două scopuri: să limiteze numărul de participanți la 1.000 de persoane și să nu permită participarea altor polițiști la protest decât cei ai organizației care a primit acceptul de a desfășura activitatea de protest în data de 16 martie. De asemenea, reprezentanții SNAP mai sunt acuzați că au vrut să se asigure că nimeni nu va mai protesta în acea zi, organizând protestul în intervalul 09:00-16:00.„Sindicatul Național al Agenților de Poliție a luat hotărârea să protesteze când nicio altă organizație sindicală nu depusese nicio cerere. Când am făcut public protestul, niciun alt sindicat nu anunțase acțiuni. Și în 2014, când Sindicatul Național al Agenților de Poliție a ieșit în stradă și a câștigat sporul de 75% nu a venit alături de noi nicio organizație sindicală. SNAP are un drum și se ține de el. Și noi am invitat orice organizație sindicală să ni se alăture, dar sub emblema SNAP și fără coaliții”, ne-a precizat Iulian Surugiu, președintele de onoare al Sindicatului Național al Agenților de Poliție.Sindicatele cu o mai mică repre-zentativitate arată cu degetul spre SNAP, ca fiind organizația care a trădat acordul nescris, prin care toți polițiștii ar fi trebuit să iasă în stradă la o dată fixă, cu aceleași revendicări și fără interese ascunse. Sindicatul Europol anunță că în ciuda intereselor ascunse va fi prezent la ambele acțiuni de protest, interesul polițiștilor primând în cazul de față.„Din păcate, milițienii care s-au pus în fruntea unor sindicate, ca berbecii în fața unei turme, au confiscat această dorință de unitate a polițiștilor. Reprezentanții SNAP au trădat și au ales să satisfacă alte interese decât cele ale polițiștilor. Cei de la SNAP s-au lepădat de orice colaborare cu celelalte organizații sindicale și au refuzat ca pe «protocolul» cu detaliile organizatorice să fie menționate toate sindicatele. Încă mai sunt lideri care au tupeul să pună mai presus de interesul membrilor orgoliul personal și interesele proprii”, a afirmat Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol.Unii reprezentanți ai sindicatelor mai mici au parte de un déjà vu, reamintindu-și că astfel de lucruri s-au mai petrecut și nimic nu a ieșit nimic bun. Liderul sindical din Constanța crede că acțiunea ar putea fi anulată cu doar câteva zile înainte.„Ministerul și-a făcut treaba și a spart mișcarea sindicală în mai multe tabere. Și-a folosit liderii lor aserviți, Coarnă și Surugiu, pentru a duce în derizoriu acțiunea, pentru a nu avea niciun efect. Presiunea puteam să o punem dacă ne uneam și ieșeam cu toții, dar nu așa. Să nu ne mirăm că vor face așa cum au făcut-o și în trecut, că renunță la proteste cu două zile înainte pentru că au început negocierile”, ne-a declarat Daniel Avasilcăi, președintele Sindicatului Europol Constanța.