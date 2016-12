Poliţiştii vor să-i ţină pe copii departe de infracţiuni. Iată ce-i sfătuiesc pe părinţi

Polițiștii vor să-i țină pe copii departe de infracțiuni. Iată ce-i sfătuiesc pe părinți

La început de vacanță, Poliția Română face o serie de recomandări părinților și copiilor, pentru ca minorii să nu ajungă victime ai infractorilor.- Nu legați prietenii cu persoane care manifestă un comportament deviant. Nu intrați în anturaje dubioase! Fiți prudenți în relațiile cu persoanele nou cunoscute întâmplător!- Nu primiți nimic de la persoane necunoscute sau despre care aveți puține informații!- Evitați frecventarea locurilor și mediilor unde se consumă alcool sau se practică jocuri de noroc!- Atenție la „lumea virtuală”! Nu oferiți date personale sau poze celor cu care corespondează pe Internet.Poliția Română îi sfătuiește pe părinți să discute deschis cu copilul lor, să-l învețe cum să reacționeze în situația în care se rătăcește, să se asigure că acesta cunoaște numele complet al părinților, numărul de telefon, precum și adresa acestora.- Nu lăsați copilul să se joace nesupravegheat mai ales în zonele aglomerate!- Învățați-l că are voie să plece doar cu permisiunea dumneavoastră și că trebuie să spună întotdeauna unde și cu cine pleacă!- Pe cel mic învățați-l că, în cazul în care se pierde, nu trebuie să încerce singur să-și caute părinții! Învățați-l să spună cuiva în care are încredere dacă se simte speriat sau amenințat!- Asigurați-vă că va spune întotdeauna NU persoanelor care, sub diferite pretexte, îi cer să-l însoțească!